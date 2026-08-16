Diez mujeres murieron tras el vuelco de un micro en Brasil

Diez mujeres murieron este domingo después de que un micro turístico volcara en la madrugada en la BR-040, a la altura de Petrópolis, en el estado de Río de Janeiro, Brasil. El vehículo llevaba 47 pasajeros y también dejó cerca de 30 heridos, varios de ellos de gravedad.

El accidente ocurrió poco después de las 4.30, hora local, en el kilómetro 91 de la ruta, en una zona conocida como Cascatinha. Según las primeras informaciones, el colectivo salió de la calzada mientras descendía por un tramo de la sierra y terminó volcando.

El micro había salido de Belo Horizonte rumbo a Río de Janeiro

El vehículo pertenecía a la empresa Estrela Guia Turismo y había iniciado el viaje la noche anterior en Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais. Su destino era el barrio de Copacabana, en la zona sur de Río de Janeiro.

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A bordo viajaban 47 personas. El vuelco se produjo cerca del Sítio Flor da Serra, en uno de los sectores más pronunciados de la carretera que conecta el centro de Brasil con Río de Janeiro.

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Los equipos de emergencia fueron alertados alrededor de las 4.40 y llegaron pocos minutos después. Bomberos, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) y agentes de la Policía Rodoviaria Federal (PRF) trabajaron durante varias horas para rescatar a los pasajeros.

Diez mujeres murieron y hay decenas de heridos

En un primer momento, la Policía Rodoviaria Federal confirmó ocho personas muertas en el lugar. Con el paso de las horas, el número de víctimas fatales ascendió a diez por el fallecimiento de dos mujeres que habían sido trasladadas con heridas graves.

Una de ellas murió en el Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, en Duque de Caxias. La otra falleció en una unidad de urgencias de Petrópolis.

Los heridos fueron trasladados principalmente al Hospital Santa Teresa y a otros centros médicos de la región. Según los primeros reportes de los bomberos, alrededor de 30 personas resultaron heridas. El conductor del micro sufrió fracturas en las dos piernas.

La ruta permaneció cerrada durante varias horas en el sentido hacia Río de Janeiro. La circulación fue restablecida cerca de las 7.45, después de que la concesionaria Elovias terminara las tareas para despejar la calzada.

Investigan qué provocó el vuelco

La Policía Civil de Río de Janeiro inició una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente. Por ahora, no está confirmado qué provocó que el conductor perdiera el control del micro.

Entre las hipótesis que son analizadas aparecen una posible falla mecánica, problemas relacionados con el estado del pavimento o un exceso de velocidad durante el descenso por la sierra.

La empresa propietaria del vehículo lamentó la tragedia y aseguró que colabora con las autoridades para esclarecer lo ocurrido. También se realizan peritajes sobre el micro y se busca reconstruir los últimos minutos del recorrido antes del vuelco.

El alcalde de Petrópolis, Hingo Hammes, informó que el municipio puso en marcha un operativo junto con los servicios de emergencia para asistir a las víctimas y coordinar el traslado de los heridos.

Una zona marcada por accidentes

El tramo de la BR-040 donde ocurrió el vuelco atraviesa la Región Serrana de Río de Janeiro y tiene curvas cerradas y fuertes pendientes. La ruta es una de las principales vías de conexión entre el centro del país y la capital del estado.

El sector ya fue escenario de otros accidentes graves, incluidos siniestros protagonizados por micros de larga distancia. Por ese motivo, en los últimos años hubo reclamos para reforzar el mantenimiento de la ruta y los controles de velocidad.

Mientras continúa la investigación, las autoridades mantienen bajo observación a los heridos que permanecen internados. La Policía no descarta que el número de víctimas pueda aumentar en caso de que alguno de los pacientes en estado grave no logre recuperarse.

LB/AF