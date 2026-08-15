La campaña electoral en Brasil comienza este domingo con una disputa marcada por la polarización y una diferencia mínima entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Los últimos sondeos muestran al actual presidente apenas por encima del senador, en un escenario que anticipa una segunda vuelta entre ambos.

Lula buscará un nuevo mandato al frente del país, mientras que Flávio intentará consolidarse como el principal representante del espacio de derecha que dejó su padre, Jair Bolsonaro. El inicio formal de la campaña tendrá actos multitudinarios en San Pablo y Río de Janeiro.

Lula y Flávio, frente a frente en las encuestas

La elección todavía tiene un largo recorrido, pero los primeros números muestran una competencia cerrada. Una encuesta de Quaest ubica a Lula con 43% de intención de voto frente al 40% de Flávio Bolsonaro en un eventual balotaje.

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La diferencia está dentro del margen de error del estudio, por lo que el escenario puede considerarse de empate técnico. Además, un sector del electorado todavía no definió su voto y podría tener un papel clave en el resultado.

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La disputa vuelve a colocar en el centro de la política brasileña a dos fuerzas que ya protagonizaron las últimas elecciones: el progresismo encabezado por Lula y el movimiento de derecha asociado al apellido Bolsonaro. La ausencia del exmandatario modificó el tablero, pero no eliminó el peso electoral del bolsonarismo.

Lula comienza la campaña donde construyó su carrera política

El presidente brasileño eligió São Bernardo do Campo, en las afueras de San Pablo, para iniciar oficialmente su campaña. Se trata de un lugar central en su trayectoria política, ya que allí comenzó su actividad sindical y se convirtió en una de las principales figuras del movimiento obrero.

El acto tendrá lugar en el Estadio Primero de Mayo, un escenario ligado a los primeros años de su carrera. Desde allí, Lula buscará mostrar los resultados que atribuye a su actual gestión y convocar a sus seguidores para una nueva campaña presidencial.

Entre los argumentos que llevará a la campaña aparecen el crecimiento de la economía, el descenso del desempleo y la mejora de algunos indicadores de ingresos. También tendrá un lugar importante la defensa de la soberanía brasileña frente a las presiones externas.

Flávio Bolsonaro apuesta al legado de su padre

Flávio Bolsonaro, de 45 años, tendrá su primer gran acto de campaña en Copacabana, uno de los lugares que su padre utilizó durante años para reunir a sus seguidores. El senador busca convertir ese respaldo en votos y ocupar el espacio que dejó Jair Bolsonaro tras quedar fuera de la elección.

El exmandatario está inhabilitado, condenado y detenido por el caso relacionado con el intento de golpe de Estado, por lo que no puede competir. Antes de quedar apartado de la carrera electoral, eligió a Flávio como su sucesor político.

El senador apuesta a mantener los principales ejes del discurso de su padre. Su propuesta incluye una reducción del peso del Estado, una relación cercana con Estados Unidos y una política de mayor dureza frente al crimen organizado.

La derecha busca un candidato para enfrentar a Lula

La candidatura de Flávio no significa que todo el espacio conservador esté alineado detrás de su figura. La ausencia de Jair Bolsonaro abrió una disputa interna y varios dirigentes intentan convertirse en la principal alternativa al oficialismo.

Entre los nombres que aparecen en carrera están Renan Santos, Ronaldo Caiado y Romeu Zema. Sin embargo, ninguno logra por ahora acercarse a los dos principales candidatos en las mediciones de intención de voto.

Ese escenario favorece una polarización entre Lula y Flávio. Si las tendencias se mantienen, ambos serían los principales protagonistas de una segunda vuelta en octubre.

La presión externa también entra en la campaña

La elección brasileña comenzará en medio de tensiones con otros países. El gobierno de Lula cuestiona distintas decisiones de la administración de Donald Trump, en particular las medidas comerciales que afectan a Brasil y otras iniciativas vinculadas al proceso electoral.

La relación con Argentina también sumó tensión al escenario político. El presidente Javier Milei criticó duramente a Lula durante el acto en el que Flávio Bolsonaro fue presentado como candidato del Partido Liberal.

Con la campaña recién en su punto de partida, estos cruces pueden convertirse en otro eje de la disputa electoral. Lula buscará presentarse como defensor de los intereses brasileños, mientras que Flávio intentará aprovechar el desgaste del oficialismo para ampliar su base electoral.

Una elección que vuelve a dividir a Brasil

El inicio de la campaña confirma que Lula y el bolsonarismo volverán a ocupar el centro de la escena política brasileña. La diferencia que muestran las encuestas es pequeña y deja abierta una competencia que puede cambiar a medida que avance la campaña.

Lula cuenta con la ventaja de ocupar la Presidencia y buscará utilizar los resultados de su gestión como uno de los principales argumentos para conseguir otro mandato. Flávio, en cambio, intentará capitalizar el respaldo que todavía conserva el apellido Bolsonaro y presentarse como la alternativa al actual gobierno.

LB/AF