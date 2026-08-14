La contundente respuesta de Brasil frente a los aranceles que le impuso Estados Unidos

El Gobierno de Brasil comenzó este jueves 13 de agosto el proceso formal para aplicar medidas de reciprocidad económica contra Estados Unidos como represalia por los aranceles unilaterales que le impuso Donald Trump a determinados productos brasileños, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta decisión se enmarca en la Ley de Reciprocidad Económica que aprobó el Congreso Nacional y fue sancionada el año pasado, que le permite adoptar contramedidas proporcionales frente a restricciones comerciales unilaterales de otros países.

Lula Da Silva

En su comunicado oficial, la Cancillería informó que “el Gobierno brasileño informa que dio inicio al análisis de solicitud ordinaria de encuadramiento, bajo la Ley de Reciprocidad Económica, de las medidas unilaterales adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos en el ámbito de la Sección 301 de la Ley de Comercio de ese país”.

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Y añade que el Ministerio de Relaciones Exteriores “está notificando al Gobierno de Estados Unidos sobre el inicio del proceso y solicitando la realización de consultas diplomáticas”, las cuales, “refuerzan la disposición del Gobierno brasileño de privilegiar el diálogo y la negociación en sus relaciones internacionales”.

Donald Trump

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Brasil cuestiona un arancel del 25% justificado por Washington con el argumento de supuestas prácticas comerciales desleales, y otro del 12,5% relacionado con la fiscalización de mercancías producidas con presunto trabajo forzoso.

El Gobierno de Lula da Silva definió estas medidas como “injustificadas y arbitrarias”.

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Antes de aplicar este mecanismo de reciprocidad, Brasil había impulsado el mecanismo de consultas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) con el objetivo de impugnar ambos aranceles. Washington contestó a ese pedido diciendo: “Estados Unidos acepta el pedido de Brasil de realización de consultas. Estamos a disposición para reunirnos con los representantes de su misión en una fecha mutuamente conveniente”.

La decisión brasileña refleja su estrategia de combinar el diálogo diplomático con estrategias legales.

HM/ff