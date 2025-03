Dinamarca responde a EE.UU.: “Así no se trata a un aliado”

Dinamarca se mostró indignada con Estados Unidos y su intento por avanzar sobre Groenlandia. Ayer el gobierno danés declaró que no aprecia “el tono” empleado por el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, quien criticó la supuesta inacción de Copenhague en la isla autónoma de Groenlandia, un estratégico territorio codiciado por el presidente Donald Trump.

“Estamos abiertos a las críticas, pero, para ser sincero, no apreciamos el tono en el que fueron formuladas”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, en un video en inglés en la red X.

“Así no es como se habla a sus aliados cercanos, y sigo considerando que Dinamarca y Estados Unidos son aliados cercanos”, agregó.

La respuesta de Dinamarca pone fin a una semana de gran tensión entre ambos países, desencadenada cuando Estados Unidos anunció una visita no acordada de dirigentes norteamericanos al territorio autónomo.

Varios centenares de personas se congregaron ayer delante de la embajada estadounidense en Copenhague, con pancartas en las que se leía “Trump/Putin stealing countries” (Trump y Putin roban países), “Yankees go hope” o “Make icecubes not war” (hagan cubitos de hielo, no la guerra).

“Estamos preocupados por nuestra familia que vive en Groenlandia y nos preocupa lo que les pueda pasar si se produce la anexión, como amenazó Trump”, declaró Kista Lynge Høegh, una groenlandesa.

Durante la visita de la delegación estadounidense, que finalmente se limitó el viernes a la única base militar de la potencia norteamericana en la isla ártica, Vance estimó que Dinamarca “no ha hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de Groenlandia”.

El canciller danés replicó que “el acuerdo de defensa de 1951 ofrece a EE.UU. muchas posibilidades para tener una presencia militar mucho más fuerte en Groenlandia”. “Si es lo que ustedes quieren, hablémoslo”, respondió el ministro en referencia al texto que regula la presencia estadounidense en la isla.

En 1945, Estados Unidos tenía 17 bases e instalaciones militares en Groenlandia, con miles de soldados, recordó. “Podemos hacer más, mucho más en el marco actual”, agregó.

La base de Pituffik, en la costa noroeste de Groenlandia, es una parte importante de la infraestructura de defensa antimisiles de Washington, ya que su ubicación en el Ártico la sitúa en la ruta más corta de la trayectoria si Rusia decide disparar un misil hacia Estados Unidos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, también lamentó las críticas “injustas” de Estados Unidos.