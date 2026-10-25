La justicia de Brasil, politizada: el Tribunal Electoral bolsonarista se enfrenta al Tribunal Supremo lulista

La jornada del balotaje presidencial en Brasil expuso una profunda fractura entre los dos máximos órganos judiciales del país. El Tribunal Superior Electoral (TSE) y el Supremo Tribunal Federal (STF) aplicaron criterios opuestos ante las contingencias del proceso electoral que enfrentó al presidente Luiz Inácio "Lula" da Silva y al senador opositor Flávio Bolsonaro: mientras el primero se opuso a los pedidos del presidente, el segundo los avaló.

Cuando el presidente solicitó prórroga de dos horas en el proceso electoral, para contemplar los problemas de transporte en regiones del nordeste como Bahía, el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), el ministro Kassio Nunes Marques, la negó.

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Nunes Marques llegó a la corte bajo el mandato de Jair Bolsonaro, y fue bajo su mando que el TSE aplicó un fuerte control sobre las propagandas oficiales del Partido de los Trabajadores (PT), el del mandatario, durante las últimas semanas de campaña.

El atraso en las urnas: una nueva maquinación de jueces electorales del bolsonarismo

Ante la negativa del TSE, la petición recayó directamente en el Supremo Tribunal Federal (STF), el máximo órgano judicial del país, equivalente a una Suprema Corte de Justicia. El ministro del STF, Cristiano Zanin, dictó una medida cautelar de cumplimiento inmediato con vigencia para todo el territorio nacional que extendió el horario de votación hasta las 19.

Zanin, quien llegó a su puesto a instancias de Lula, fue abogado defensor del presidente durante los juicios de la Operación Lava Jato. Por eso, en las redes sociales muchos bolsonaristas piden su dimisión, o incluso su prisión.

A través de un oficio circular, el TSE acató la resolución del Supremo y notificó a todas las secciones electorales del país para que mantuvieran sus puertas abiertas. Esta contradicción en los criterios de las cortes repite la dinámica de la campaña presidencial, donde el STF mostró una postura severa frente a las estructuras del bolsonarismo. Pocos días antes de los comicios, el Supremo votó una mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro por su rol institucional tras los comicios de 2022.

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