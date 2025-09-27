En un episodio de inusual dureza diplomática el gobierno de Estados Unidos revocó este viernes la visa del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de que el mandatario latinoamericano participara de un acto callejero a favor del reconocimiento del Estado de Palestina y le pidiera a los soldados "no obdecer las órdenes de Donald Trump". El colombiano, anteriormente había pedido un proceso penal contra el republicano en la ONU por los hundimientos en el Caribe de tres embarcaciones y la matanza de catorce personas. Como resultado de tales sucesos, el gobierno de Trump le revocó la visa y habrá quque ver qué sucede la próxima vez que deba viajar al país del norte.

"El presidente colombiano Gustavo Petro se manifestó en las calles de Nueva York e hizo un llamado a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes, incitando a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus actos imprudentes e incendiarios", anunció el Departamento de Estado de EE.UU. en un mensaje en X.

La actividad a la que se refirió el gobierno norteamericano fue una manifestación a favor de Palestina, donde la que Petro participó junto al músico británico Roger Waters este viernes por la tarde en las calles de Nueva York.

En la actividad, el presidente colombiano alzó su voz con un megáfono y expresó: “¡Pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos que no apunten a la humanidad con sus rifles. ¡Desobedezcan la orden de Trump! ¡Obedezcan la orden de la humanidad!", exclamó.

El mensaje del Departamento de Estado de EE.UU.

En otra parte de su discurso, Petro además afirmó: “Nosotros, los colombianos tenemos mucha sangre árabe en las venas, porque los marinos que llegaban en los barcos de los conquistadores castellanos en 1492, saliendo del sur de España, eran realmente marinos árabes. El califato de Córdoba es parte de Colombia. Por eso tenemos culturas similares, que no creemos pero cuando investigamos resultan ser árabes. Y, por eso, el pueblo colombiano y en general el pueblo latinoamericando en general, incluído el pueblo argentino, están con la causa palestina”.

El duro discurso de Petro en la ONU contra Trump

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, este martes, Gustavo Petro solicitó la apertura de un "proceso penal" contra su par estadounidense, Donald Trump. La petición se basa en la orden dada por Trump de atacar embarcaciones presuntamente narcotraficantes en el Caribe, operaciones que, según Petro, resultaron en la muerte de "jóvenes pobres" que carecían de "armas para defenderse".

Petro afirmó que estas acciones ofensivas, de las cuales Estados Unidos ha reportado al menos tres en semanas recientes con un saldo mínimo de 14 fallecidos, deben ser investigadas por permitir "los disparos de fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza". El mandatario colombiano sospecha que varias de las víctimas eran de su nacionalidad.

En su intervención, el presidente Petro cargó contra la política antidrogas estadounidense, calificando de "mentira" que los ataques busquen detener el narcotráfico. Aseguró que los grandes capos "viven" en Miami, "son vecinos del presidente de los Estados Unidos" y "hacen acuerdos con la DEA". Acusó a la administración Trump de necesitar "violencia para dominar a Colombia y América Latina" y de utilizar la política antidrogas no para frenar la cocaína, sino "para dominar el pueblo del sur".

Estas declaraciones se producen después de que la semana pasada Estados Unidos retirara a Colombia de la lista de aliados clave en la lucha antidrogas, una decisión que afecta la imagen del gobierno de Petro. Desde su perspectiva, esta medida es parte de un contexto de relaciones resquebrajadas, que también incluye diferencias sobre migración y aranceles.

La tensión en la sala fue palpable, ya que la delegación estadounidense abandonó sus asientos después de que Petro denunciara comparecer "como un presidente descertificado por el mismo presidente Trump" y acusara a la Casa Blanca de vínculos con "la mafia colombiana del narcotráfico".

Además, Petro conectó esta situación con el conflicto en Gaza, señalando a Washington como "cómplice del genocidio" por permitir que "caigan misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos". Hizo un llamado a la ONU para que intervenga y haga respetar el Derecho Internacional para detener la ofensiva israelí.

