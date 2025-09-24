Petro pidió ante la ONU abrir un "proceso penal" contra Trump por los ataques en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes ante la ONU abrir un "proceso penal" contra su homólogo estadounidense Donald Trump por dar "la orden" de atacar a supuestas lanchas narcotraficantes en el Caribe donde murieron "jóvenes pobres" y sin "armas para defenderse".

Estados Unidos lanzó en las últimas semanas al menos tres acciones ofensivas contra embarcaciones que presuntamente se dirigían a su país con drogas desde Venezuela, en hechos que según Trump han dejado como mínimo 14 fallecidos.

Petro, que sospecha que algunas de las víctimas eran colombianos, sostuvo que el mandatario estadounidense debe ser investigado por permitir "los disparos de fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza", durante su intervención en la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

El mandatario insistió en que los muertos no eran los grandes capos de los cárteles, que en realidad "viven" en Miami, "son vecinos del presidente de los Estados Unidos" y “hacen acuerdos con la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) de donde les permiten traficar en África, en Europa, Rusia o China, pero no en Estados Unidos".

"Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas ¡mentira!", agregó en un fuerte discurso dirigido a Trump, que la semana pasada sacó a Colombia, principal productor mundial de cocaína, de la lista de países aliados de Estados Unidos en la lucha contra las drogas. Si bien no implicó sanciones, el retiro de la certificación golpeó la imagen de Petro, a quien Washington culpa de no hacer esfuerzos suficientes para reducir el número de narcocultivos.

"Necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina. Necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe", acusó el dirigente colombiano, que argumentó que "la política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a Estados Unidos", sino "para dominar el pueblo del sur en general".

En su último discurso como jefe del Estado colombiano ante la Asamblea General, aseguró que "es mentira que el Tren de Aragua es terrorista, solo son delincuentes comunes en forma de banda, agrandados por la estúpida idea de bloquear a Venezuela y quedarse con su petróleo".

Petro, que en 2026 dejará el poder, se defiende al afirmar que su administración realizó las mayores incautaciones de cocaína de la historia y critica a Estados Unidos por no reducir la demanda. "Aquí están los consumidores", agregó y señaló que Trump tiene supuestamente asesores que están "aliados desde hace décadas a los capos del narcotráfico de la cocaína en Colombia".

Mientras Petro lanzaba estas acusaciones, la delegación estadounidense ya no se encontraba en la bancada, porque abandonaron sus asientos y la sala después de que el colombiano denunciase comparecer "como un presidente descertificado por el mismo presidente Trump" y acusase a la Casa Blanca de estar vinculada a "la mafia colombiana del narcotráfico".

Estados Unidos es el principal aliado comercial y militar de Colombia, pero desde la llegada al poder de Trump, las relaciones con el Gobierno de Petro se han resquebrajado por discrepancias en temas como la migración y los aranceles impuestos por Trump a las importaciones.

Por otra parte, Petro subrayó este martes que "Trump no sólo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no sólo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza".

En este sentido, señaló a Washington como "cómplice del genocidio, porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez", y apuntó también a la Asamblea como "testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy".

Por ello apeló a los países miembros de la ONU a "hacer respetar los tribunales internacionales de justicia, el Derecho Internacional, que es la base de la civilización", para intervenir y detener la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que mató ya a cerca de 65.400 palestinos e hirió a unos 167.000, según sus autoridades, controladas por Hamás.

Así, Petro pidió que se tomen medidas que trasciendan la diplomacia "conformando una fuerza armada para defender la vida del pueblo palestino", con "un ejército poderoso de los países que no aceptan el genocidio".

"La ONU debe empezar su cambio deteniendo el genocidio en Gaza con la efectividad de un ejército de la salvación del mundo", reclamó, solicitando que sea votado por la Asamblea de Naciones Unidas y sin posibilidad de veto a fin de "salvar Gaza".

