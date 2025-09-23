Trump confirma reunión con Lula tras breve encuentro en la ONU

El presidente Donald Trump dijo que acordó reunirse la próxima semana con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tras una interacción improvisada entre ambos líderes al margen de la Asamblea General de la ONU.

“Debo decirles que yo estaba entrando y el líder de Brasil estaba saliendo. Nos vimos, lo vi, él me vio y nos abrazamos”, dijo Trump en su discurso del martes en la reunión anual, pronunciado después de que el mandatario brasileño también se dirigiera a la organización.

Luiz Inácio Lula da Silva en la ONU

Trump ha chocado con Lula por la condena del exmandatario Jair Bolsonaro por intentar un golpe de Estado. Bolsonaro, aliado político de Trump, fue sentenciado por el máximo tribunal de Brasil a más de 27 años de prisión incluso después de que el presidente de EE.UU. instara al país a abandonar el caso.

Trump impuso aranceles de 50% a las exportaciones brasileñas en un intento de frenar el juicio, y su administración sancionó al juez y a otros vinculados con la fiscalía. Pero el martes, Trump ofreció palabras cordiales para Lula, aun cuando continuó criticando a Brasil.

Lula da Silva pronunció un discurso duro, pero después abrazó a Donald Trump

“Me pareció un hombre muy agradable, en realidad. Le caí bien, él me cayó bien”, dijo Trump. “Al menos durante unos 39 segundos tuvimos una excelente química, es una buena señal”.

Trump expresó su esperanza de que ambas naciones puedan encontrar la forma de trabajar juntas. “Lamento decir esto, que Brasil lo está haciendo mal, y seguirá haciéndolo mal, solo puede hacerlo bien cuando trabaja con nosotros”, agregó. “Sin nosotros fracasarán, así como otros han fracasado”.