Donald Trump ofreció una recompensa de US$1 millón a quienes informen sobre "fraude electoral"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió una recompensa de US$ 1 millón a cualquier persona que aporte información sobre fraude electoral que derive en una condena formal, a pocos días de que se realicen las elecciones intermedias en el país. El anuncio fue realizado en medio de un fuerte clima político y busca intensificar el control sobre los procesos electorales pasados y futuros.

Donald Trump

Para dar a conocer la millonaria iniciativa, el mandatario utilizó su cuenta oficial en la plataforma Truth Social, donde detalló los requisitos para acceder al pago de la recompensa económica y exigió la efectividad judicial: “¡Cualquiera que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones intermedias de 2026, recibirá un pago de US$ 1.000.000 tras el arresto y la condena de quienes cometieron el fraude! Gracias por su atención a este asunto”.

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Esta nueva propuesta del mandatario va mucho más allá de un programa presentado la semana pasada junto al vicepresidente James David Vance, el cual estaba orientado a recompensar a los estadounidenses que aportaran datos sobre presuntos fraudes dentro del propio gobierno federal.

En aquella ocasión, bajo el Programa de Incentivos para Denunciantes de Fraude, la Casa Blanca indicó que cualquier ciudadano cuya información condujera a una condena o a una acción federal significativa recibiría hasta US$ 30.000, con el Departamento de Justicia a cargo de fiscalizar las denuncias. Sin embargo, con este nuevo incentivo de un millón de dólares, la administración de Trump eleva drásticamente la apuesta de cara a las urnas.

Elecciones legislativas en EE.UU.: la aprobación de Donald Trump se desploma al 36% y los demócratas amplían su ventaja a días de las urnas

A muy poco de llevarse a cabo los comicios de medio término, las encuestas marcan un fuerte deterioro en la imagen del presidente estadounidense. La creciente desaprobación llega al 59%, impulsada principalmente por el descontento ciudadano en torno a la economía, la inflación generalizada y el alto costo de vida.

El desplome en la popularidad presidencial también salpica el escenario legislativo, donde la oposición demócrata saca una diferencia de hasta 11 puntos en la intención de voto para el Congreso. El desgaste del oficialismo republicano compromete su capacidad de retener el control parlamentario en las urnas.

Derrumbe en la imagen de Donald Trump y ventaja opositora de cara al Congreso

A muy poco de celebrarse los comicios legislativos de medio término, el escenario político estadounidense atraviesa una profunda convulsión marcada por el abrupto retroceso en la popularidad del presidente Donald Trump. Las encuestas y análisis de opinión pública reflejan una caída sostenida en su tasa de aprobación, que se hunde hasta el 36%, evidenciando un creciente descontento ciudadano con la gestión gubernamental.

Este desplome en la figura del mandatario se nutre fundamentalmente del malestar social generado por la economía, la persistencia inflacionaria y el encarecimiento constante del costo de vida. Las familias estadounidenses resienten el impacto económico diario, un factor que erosiona de manera directa el capital político del oficialismo y alimenta la desconfianza generalizada hacia las medidas de la administración central.