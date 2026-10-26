Tras la victoria de Lula, el PT apuesta a una nueva generación de dirigentes y a ampliar su base social

(Desde São Bernardo do Campo, San Pablo) - La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva no solo definió el rumbo político de Brasil para los próximos años. También abrió una discusión sobre el futuro del Partido de los Trabajadores (PT): cómo ampliar su base social, formar nuevos dirigentes y sostener su representación más allá del liderazgo de su principal referente.

El desafío se vuelve especialmente relevante después de una campaña polarizada en la que Lula logró revertir la ventaja que Flávio Bolsonaro había obtenido en la primera vuelta. Para el analista político brasileño Caio Manhanelli, el resultado “confirmó la capacidad de movilización del espacio, aunque también dejó planteada la necesidad de trasladar esa energía electoral a la gestión”.

Lula ganó las elecciones en Brasil, pero el avance de la derecha en el Congreso amenaza su gobernabilidad

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde la estructura territorial del partido, Max Pinho, presidente del primer directorio del PT en São Bernardo do Campo, puso el foco en una cuestión complementaria: la posibilidad de aprovechar la participación que se vio durante la campaña para impulsar una nueva generación de dirigentes.

“Lula es insustituible por su trayectoria política y por todos los resultados que consiguió. Pero eso no significa que no podamos tener nuevos grandes liderazgos que puedan dar continuidad a su legado y, al mismo tiempo, llevarlo más lejos”, sostuvo Pinho en diálogo con PERFIL.

La estrategia electoral y el desafío de sostener la movilización

La campaña hacia la segunda vuelta obligó al PT a buscar una convocatoria que trascendiera a sus votantes habituales. Después de quedar detrás de Flávio Bolsonaro en la primera ronda, Lula necesitó ampliar su capacidad de reunir apoyos en una elección marcada por la polarización y por la disputa entre dos proyectos políticos.

La movilización de distintos sectores y la defensa de la democracia funcionaron como ejes para convocar a votantes que no necesariamente se identifican con el PT. En ese escenario, la participación de jóvenes y de personas que se acercaron a la campaña se convirtió en una señal que el partido ahora busca capitalizar. “Lo que más nos entusiasma es ese movimiento espontáneo de masas. De ahí puede surgir un gran liderazgo, y el PT está atento a todo ese proceso”, señaló Pinho.

Manhanelli, por su parte, consideró que la victoria tiene un significado que trasciende el resultado electoral. “Lula sigue consolidándose como una leyenda política, no solo para Brasil, sino para todo el mundo. Es una figura que tiene algo que no se encuentra en cualquier lugar”, afirmó.

El analista también advirtió que el resultado debe leerse en el marco de una disputa política que continúa abierta. A su entender, la capacidad de movilización que mostró la campaña puede convertirse en una herramienta para el próximo gobierno, aunque sostenerla durante la gestión será diferente de reunir apoyos para una elección.

“Lula prometió acercar al pueblo al gobierno. Si logra movilizar a la sociedad durante su mandato de la misma manera que consiguió movilizarla para votar, podría ganar fuerza para enfrentar al Congreso”, explicó a PERFIL.

Jóvenes y nuevos trabajadores: cómo ampliar la base del PT

“La participación juvenil aparece como una de las oportunidades para renovar al partido. Aunque los jóvenes no constituyen necesariamente el sector más cercano al PT, la campaña abrió espacios de participación y nuevos vínculos a partir de la oposición al avance de la extrema derecha”, planteó Pinho.

El dirigente considera que esa movilización puede contribuir a la formación de futuros referentes, pero advierte que la renovación no depende solamente de incorporar caras nuevas. También exige actualizar las respuestas políticas frente a una sociedad que cambió.

“El lulismo cambió la realidad de Brasil y de los sectores más pobres y de la clase trabajadora, con el avance de distintas políticas sociales. Pero cada etapa tiene sus desafíos. No podemos quedarnos estancados”, afirmó. Y agregó: “No alcanza con defender nuestro legado. Tenemos que responder a las nuevas necesidades de la sociedad, de los jóvenes, de las mujeres y de los distintos sectores de la clase trabajadora”.

Un partido más allá de Lula

La renovación de los liderazgos es otra de las cuestiones que atraviesan el futuro del PT. Pinho mencionó a Fernando Haddad, candidato presidencial en 2018, como uno de los dirigentes que ya tuvo un papel relevante en la construcción de alternativas dentro del espacio.

“El desafío, sin embargo, es más amplio que la proyección de nombres individuales. La construcción de una nueva generación requiere combinar la experiencia de los dirigentes históricos con la incorporación de sectores que se acercaron durante la campaña y con respuestas a demandas que cambiaron con el tiempo”, expresó Pinho.

“La historia de São Bernardo do Campo ayuda a entender la dimensión de esa discusión. La ciudad fue uno de los territorios centrales del movimiento sindical que impulsó la trayectoria de Lula y contribuyó al nacimiento del PT. El primer directorio municipal forma parte de una estructura territorial que articula distintos niveles de organización y corrientes internas del partido”, explicó.

Lula cerró su campaña en San Pablo y su equipo destacó una "convocatoria histórica"

Desde esa experiencia, Pinho planteó que el legado del presidente puede funcionar como punto de partida, pero no como límite para la evolución del espacio político. La continuidad del proyecto, sostuvo, depende de su capacidad para actualizarse y generar nuevos referentes.

Manhanelli coincidió en que la movilización electoral puede ser una herramienta para esa tarea, aunque puso el acento en la relación entre el gobierno y la sociedad. “Fortalecer la comunicación oficial y sostener una participación ciudadana activa serán aspectos centrales para impulsar la agenda del Ejecutivo en un escenario de tensiones con el Congreso", resumió.

LB/MSS