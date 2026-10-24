En vivo: Lula llegó a la avenida Paulista, donde una multitud se concentra desde temprano antes del balotaje en Brasil

(Desde San Pablo) - A pocas horas de que Brasil defina quién será su próximo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva llegó a la avenida Paulista, en San Pablo, donde una multitud se concentra desde temprano para esperar su llegada. Los simpatizantes ocupan distintos tramos de la avenida y las calles transversales, con banderas, cánticos y carteles en respaldo al actual mandatario.

Antes de viajar a San Pablo, Lula encabezó una caravana en Copacabana, Río de Janeiro, en el tramo final de la campaña. La movilización se produce en la víspera de la segunda vuelta, en la que el presidente buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal e hijo de Jair Bolsonaro.

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La votación será este domingo 25 de octubre y definirá quién gobernará Brasil durante los próximos años. Las últimas encuestas muestran una disputa ajustada entre ambos candidatos y se espera la publicación de un nuevo sondeo antes de la elección.

Seguí el minuto a minuto en PERFIL:

15:30 | La avenida Paulista está colmada de simpatizantes y crece la expectativa por la llegada de Lula

La avenida Paulista está repleta de simpatizantes que esperan la llegada del presidente brasileño para el cierre de campaña. Muchos visten prendas rojas, el color que identifica al PT, y llevan banderas, carteles y distintivos con los símbolos de la fuerza política. Entre cánticos y gritos de apoyo, la multitud ocupa distintos sectores de la avenida y las calles cercanas.

La expectativa crece mientras esperan la llegada de Lula, quien tiene previsto brindar declaraciones a la prensa en el lugar. Será una de sus últimas actividades proselitistas antes del balotaje de este domingo 25 de octubre, en el que se enfrentará al senador Flávio Bolsonaro.

13:00 | Una gran cantidad de personas comenzó a concentrarse en las calles de San Pablo para apoyar a Lula

Desde temprano, una gran cantidad de personas se reunió en la avenida Paulista y en las calles transversales para acompañar al presidente brasileño en el cierre de su campaña.

Los simpatizantes llegaron con banderas, camisetas y carteles en apoyo al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), mientras cantaban consignas y coreaban su nombre a la espera de su llegada.

La movilización se da en la víspera del balotaje, en el que Lula buscará la reelección frente a Flávio Bolsonaro.

El clima en la zona es de expectativa por la última aparición pública del mandatario antes de la votación de este domingo.

LB