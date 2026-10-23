Balotaje en Brasil: la mayoría de los argentinos prefiere a Lula, aunque cree que a Milei le conviene Bolsonaro

A dos días del balotaje en Brasil, una encuesta realizada en la Argentina muestra una diferencia llamativa entre lo que desean los argentinos y lo que creen que favorece al Gobierno. El 47,8% de los consultados prefiere que gane el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que el 31,7% se inclina por Flávio Bolsonaro. Un 14,9% dice que le es indistinto y el 5,6% no sabe.

La lectura cambia cuando la pregunta se traslada a la política local. Ante la consulta sobre qué resultado le convendría al gobierno de Javier Milei, el 55,6% respondió que un triunfo de Bolsonaro, frente a un 21% que eligió a Lula. Casi uno de cada cuatro (23,4%) no supo qué responder.

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Los datos forman parte del relevamiento “¿Qué tienen los argentinos en la cabeza?”, que elaboran la consultora La Sastrería, de Timerman y Malagoli, y Trespuntozero, en el marco de un informe sobre las elecciones que enfrentan los aliados internacionales de Milei en las próximas semanas.

Una segunda vuelta reñida

Brasil define este domingo 25 de octubre quién será su próximo presidente. En la primera vuelta, del 4 de octubre, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y candidato del Partido Liberal, obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula, del Partido de los Trabajadores. Según el informe, en la historia política brasileña ningún candidato que terminó segundo en la primera vuelta logró dar vuelta el resultado en el balotaje.

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Una relación en crisis

El apoyo de Milei a Flávio Bolsonaro tuvo consecuencias en la relación bilateral. En agosto, el presidente argentino viajó a Brasil, respaldó públicamente al candidato del Partido Liberal y cuestionó tanto al gobierno de Lula como a la Justicia brasileña. La respuesta llegó por la vía diplomática: Brasil decidió no designar un nuevo embajador en Buenos Aires, en lo que fue considerado el momento de mayor tensión entre ambos países en años.

Desde entonces, Milei siguió mostrándose cerca de la familia Bolsonaro: compartió actos con Flávio y, durante su reciente viaje a Estados Unidos, se reunió con su hermano Eduardo. El Gobierno argentino también se convirtió en tema de la campaña brasileña: en el debate televisivo del 19 de octubre, el modelo económico de Milei fue uno de los ejes de discusión entre los candidatos.

Pese al conflicto político, los especialistas coinciden en que el vínculo económico entre los dos socios del Mercosur se mantiene. El analista internacional Fabián Calle sostuvo que la decisión de no enviar embajador tiene un valor principalmente simbólico y que el comercio y la cooperación siguen funcionando con normalidad: “La frontera sigue fluyendo”.

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Un mes de elecciones con Milei en juego

El balotaje en Brasil abre una seguidilla de elecciones en países donde Milei tomó partido: en algunos, sus aliados buscan sostenerse en el poder; en otros, aspiran a desplazar a gobiernos con los que el Presidente argentino mantiene una relación conflictiva.

Israel. El 27 de octubre, los israelíes eligen los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento. Como el primer ministro no se vota de manera directa, Benjamin Netanyahu deberá reunir el apoyo de al menos 61 legisladores para seguir en el cargo, tras tres años de guerra. Enfrenta a una oposición dividida, en la que se destacan el exjefe del Estado Mayor Gadi Eizenkot, líder de Yashar, y la alianza BeYachad, de Yair Lapid y Naftali Bennett. Donald Trump le expresó su respaldo total en una carta pública, y Milei mantiene un alineamiento explícito con ambos.

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Estados Unidos. El 3 de noviembre se realizan las elecciones de medio término, en las que se renueva toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Trump, uno de los principales aliados de Milei, corre el riesgo de perder la mayoría en el Congreso. En la Argentina, la mirada sobre Washington es mayormente negativa: el 54% tiene una imagen mala o muy mala de Estados Unidos, frente al 37,9% que la ve de forma positiva. Además, el 51,6% considera negativo para el país el apoyo estadounidense a la Argentina, contra un 38,5% que lo ve como algo positivo.

España. El 29 de noviembre, los españoles votarán en elecciones anticipadas por Pedro Sánchez, después de que el Congreso le rechazara dos decretos en medio de protestas por la crisis de la vivienda. Para gobernar, un candidato necesita 176 de los 350 diputados, y el Partido Popular y Vox apuestan a alcanzar esa cifra juntos. Milei, que calificó a Sánchez de “dictador”, se reunió en su último viaje con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, y mantuvo una videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal.

IC/MSS