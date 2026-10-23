Renunció Julián Curi, funcionario del Ministerio de Seguridad que responde a Patricia Bullrich

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, presentó su renuncia indeclinable ante el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. En ella, explicó que su decisión se debe al rechazo a un apercibimiento de un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires por desobediencia e incumplimiento de deberes.

NOTICIA EN DESARROLLO...