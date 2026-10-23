Patricia Bullrich publicó otro video en sus redes en clave electoral

En otro sugestivo avance en sus intenciones de mostrarse como una eventual candidata presidencial para 2027, la senadora nacional por el oficialismo, Patricia Bullrich, publicó un video en X en la que se la ve en su despacho en el Congreso, apoyada sobre un escritorio. Las dos leyendas que acompañan el posteo dicen: "Patricia sabe de la fuerza de los argentinos. Patricia conoce Argentina". Esta última con un emoji de la bandera argentina. Suena de fondo un tema del dúo musical puertorriqueño de reggaeton, "Plan B". ¿Otro guiño electoral?

El tema que eligió no es casual. Se llama "Es un secreto" fue grabado en 2010 y en una de sus primeras estrofas dice "si no es hoy, mañana tal vez. Pero algún día voy a tenerte". ¿Una referencia a su acceso a la Rosada que se le escapó cuando fue candidata al sillón de Rivadavia por Juntos por el Cambio?

Este jueves, la legisladora sostuvo en una entrevista que “no es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, cuando le consultaron si se estaba postulando en la carrera hacia la presidencia y recalcó que "estamos a un año todavía” para definir candidaturas.

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De inmediato, evitó presentar esas discrepancias como una ruptura con Javier Milei y reconoció que "el Presidente siempre lleva la delantera para ser candidato, es así”, en referencia a las elecciones de 2027.

La dirigente que se ubicó tercera en los comicios presidenciales de 2023 y luego apoyó en el balotaje a Milei también el jueves por la noche publicó un mensaje enigmático en su cuenta de X que también despertó atención en medio de las especulaciones sobre su futuro político. “Se vienen cositas… ”, escribió la senadora junto a una fotografía suya de perfil.

No es la primera vez y se calcula que tampoco será la última en la que Bullrich intenta diferenciarse del jefe de Estado. En los últimos meses la senadora había cuestionado distintas decisiones del Gobierno de Javier Milei. Entre ellas, objetó el tratamiento de los cambios vinculados con Discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto 2027, reclamó “una mesa política donde las cosas se discutan” y puso en duda el momento para avanzar con modificaciones a la Ley de Tierras.

También anunció que votaría en contra del pliego de la fiscal Susana Pernas, propuesta por el Poder Ejecutivo, por su actuación en el caso del policía Chocobar.

Esas diferencias se dieron por resueltas cuando el Presidente la recibió en un encuentro a solas en la residencia de Olivos el viernes 9 de octubre.

Tras una reunión que, según trascendió, se extendió durante unas dos horas, la senadora publicó en X: “Conversación profunda con el Presidente @JMilei. Hablamos de todo lo que vengo planteando, con total sinceridad”.

A su vez, el mandatario confirmó el encuentro con un mensaje en redes sociales: “Desayuno de trabajo con Patricia Bullrich en Olivos para hablar de todos los temas a fondo: MAGA”.

Antes también había sido una de las primeras en cuestionar la demora en la presentación de la declaración jurada del exjefe de Gabinete mileista, Manuel Adorni, cuando empezaron los cuestionamientos a su accionar como funcionario público.

EM