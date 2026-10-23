Hotesur y Los Sauces, EN VIVO: Cristina Kirchner “diseñó, ejecutó y dirigió” un esquema para reciclar fondos ilícitos

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces, que investigan el entramado de negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner, comienza este viernes y vuelve a sentar en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner, acusada de ser la “jefa de la asociación ilícita”, lavado de activos y admisión de dádivas. Por primera vez, también será juzgado su hijo, Máximo Kirchner, señalado como uno de los que actuaron “en el papel de organizadores” de esa estructura.

Su debate comenzó a las 10 en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py, con la lectura de las acusaciones. Tendrá audiencias los lunes, viernes y sábados, incluso durante la primera semana de la feria judicial de enero de 2027, con posibilidad de extenderlas a la segunda semana.

Así y todo, tanto la expresidenta como el diputado nacional fueron autorizados a participar de manera virtual en esta primera audiencia. Sin embargo, el TOF N.º 5 remarcó que serán estrictamente presenciales y que los acusados deberán concurrir cuando sean requeridos, salvo excepciones por “cuestiones estrictamente específicas y justificadas”.

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Seguí el minuto a minuto del juicio Hotesur-Los Sauces en Perfilcom

12:33 | El departamento de San José 1111 y el rol de la sobrina de Cristina Kirchner

La compra del departamento de Cristina Kirchner, donde cumple su condena por la causa Vialidad, quedó en estudio por el papel que tuvo Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de la expresidenta e hija de Alicia Kirchner, en la operación.

A lo largo de la lectura de la acusación, la secretaría señaló que Mercado “se encargó de la compra del departamento de USD 370.000 pagados con Cedines y aportes irrevocables de la familia” y que luego se lo entregó a Florencia Kirchner “para uso personal sin contraprestación ni aval formal del directorio” de Los Sauces S.A..

De hecho, la acusación apuntó contra los contratos de alquiler que Los Sauces mantuvo, durante la presidencia de Mercado, con empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Entre ellas mencionó a Austral Construcciones, Kank y Costilla, Álcalis de la Patagonia, Inversora M&S e Idea S.A.

Según el requerimiento, “las locaciones se sostuvieron con el propósito de que constituyeran la causa jurídica que justificara el flujo millonario para legitimar dinero ilícito”.

La acusación sostuvo que Mercado “ejecutó y dirigió el esquema de reciclaje de fondos ilícitos para legitimar, a favor de los expresidentes y sus hijos, el dinero canalizado por las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo” a través de la actividad inmobiliaria y hotelera.

12:00 | Báez y el Grupo Indalo explicaban el 88% de los ingresos de Los Sauces

La Fiscalía detalló cuánto dinero recibió Los Sauces S.A. de las empresas vinculadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa entre enero de 2009 y marzo de 2016.

Según el requerimiento, la firma cobró $6.851.650,97 de compañías de Báez y otros $18.554.725,76 del Grupo Indalo, a los que se sumaron $561.665,57 transferidos a través de Idea S.A., vinculada con Osvaldo Sanfelice. En total, esos ingresos representaron el 88% de la facturación de la sociedad familiar.

Para los fiscales, esos pagos se utilizaron para “reciclar fondos provenientes de la defraudación con la obra pública vial en Santa Cruz”, en referencia a las empresas de Báez, mientras que los vínculos con el Grupo Indalo habrían servido para “aceptar de forma disimulada las dádivas ofrecidas por los empresarios” a cambio de beneficios para sus firmas.

11.35 | Audiencia en cuarto intermedio

11:30 | Cristina Kirchner “avaló cada una de las operaciones” de Los Sauces

En la lectura del requerimiento, la acusación sostuvo que la expresidenta “aprobó cada uno de los ejercicios económicos” de Los Sauces entre 2006 y 2016, avaló la compra de propiedades, terrenos y hoteles, y ratificó contratos con empresas de Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Sumado a eso, los fiscales le atribuyeron haber “diseñado, ejecutado y dirigido” un esquema de lavado de activos entre enero de 2009 y marzo de 2016, junto con Néstor y Máximo Kirchner, a través de la firma familiar. La acusación afirma que la expresidenta “se benefició con el crecimiento de la sociedad familiar en más de un 12.000%”, además del retiro personal de fondos y la utilización particular de bienes.

11:10 | La Fiscalía sostuvo que cada Kirchner hizo su aporte a la presunta organización ilícita

Los fiscales afirmaron que “cada integrante realizó su aporte a la organización criminal” y acusaron a los expresidentes y a su hijo Máximo Kirchner de “llevar adelante las operaciones” necesarias para incorporar dinero de origen ilegal al patrimonio familiar. Así, señalaron que “una de las modalidades elegidas por la familia fue la aplicación de los fondos” en empresas inmobiliarias y hoteleras.

Al dar lectura al requerimiento fiscal, el secretario precisó que, entre enero de 2009 y marzo de 2016, empresas beneficiarias de obra pública alquilaron propiedades a los Kirchner y Los Sauces facturó $25 millones por alquileres de inmuebles y hoteles. El "88% de lo facturado" provenía de su relación comercial con los grupos Báez e Indalo, y sostuvo que ese mecanismo permitió incrementar su patrimonio neto más de un 12.000%, de $100.000 a $12.122.430,26.

Néstor y Cristina Kirchner, señalados por la Fiscalía por aportar “el poder y la jerarquía” al presunto “plan criminal”

Para los fiscales, esos pagos se habrían instrumentado mediante “contratos de locación simulados” entre Los Sauces, representada por Máximo Kirchner y Osvaldo Sanfelice, y empresas de ambos grupos empresarios.

10:48 | La acusación habló de un “plan criminal” para transferir ganancias a los Kirchner

La Fiscalía sostiene que los empresarios imputados habrían canalizado dinero hacia Néstor y Cristina Kirchner mediante contratos de alquileres presuntamente ficticios vinculados a la sociedad Los Sauces.

A partir de la lectura del requerimiento, los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques afirmaron que el expresidente y la exmandataria aportaron al “plan criminal” su “poder y jerarquía” y describieron una “compleja maniobra de corrupción” que, durante más de doce años, habría permitido desviar millones de fondos públicos.

09.30 | Quiénes son los acusados en el juicio Hotesur-Los Sauces

Entre los acusados también figuran el empresario Lázaro Báez y a los responsables del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián De Sousa. También están acusados el exadministrador de Hotesur Osvaldo “Bochi” Sanfelice, el contador Víctor Manzanares, la sobrina de la expresidenta Romina de los Ángeles Mercado y su esposo, Patricio Pereyra Arandia. La lista incluye además a Martín Báez, hijo de Lázaro Báez; al escribano Ricardo Albornoz y a otros empresarios, contadores y empleados vinculados con la administración de las sociedades y sus operaciones financieras.

09:20 | Cristina y Máximo deberán asistir presencialmente al resto del juicio

El juez José Michilini aclaró que la autorización para que los acusados sigan la audiencia de manera virtual alcanza únicamente a la lectura inicial de las acusaciones: “Una vez concluida la etapa inicial de lectura, la intervención de los imputados en los restantes actos del juicio deberá desarrollarse presencialmente”.

Su resolución contó con el respaldo de Michilini y del juez Fernando Machado Pelloni.

09:15 | Cristina y Máximo Kirchner siguen la primera audiencia de manera virtual

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Daniel Petrone y Diego Barroetaveña votaron a favor de unificar las causas Hotesur y Los Sauces, mientras que Alejandro Slokar se pronunció en disidencia.

Petrone sostuvo que la decisión garantizaría “los principios de celeridad, economía procesal” y una “mejor y más pronta administración de justicia”. Mientras que Barroetaveña advirtió que “con una argumentación de conveniencia logística o de organización no es posible modificar o alterar la conexidad que motivó su acumulación”.

Los abogados defensores, entre ellos Carlos Beraldi, deberán asistir de manera presencial

Lee la nota completa: Hotesur-Los Sauces: Casación ordenó un único juicio contra Cristina y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero

08:51 | Quiénes integran el tribunal que juzga a Cristina y Máximo Kirchner

El juicio por las causas Hotesur y Los Sauces está a cargo del Tribunal Oral Federal N.º 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni.

Como cuarto juez suplente fue designado Santiago Schiopetto, en el proceso que busca determinar las responsabilidades de los acusados por las presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita.

Los integrantes del Tribunal Oral Federal N.º 5 a cargo del juicio Hotesur-Los Sauces

08:50 | Qué se investiga en las causas contra Cristina y Máximo Kirchner

El juicio oral unificado busca determinar si Hotesur S.A. y Los Sauces S.A. fueron utilizadas para canalizar fondos de presunto origen ilícito a través de negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia Kirchner.

Señaladamente, la causa Los Sauces se centra en los alquileres de propiedades de la sociedad inmobiliaria, creada en 2006 por Cristina y Néstor, quienes tenían el 45% de las acciones cada uno, mientras que Máximo poseía el 10%. A través de la acusación, Lázaro Báez y Cristóbal López concentraron el 86% de la facturación de la firma mediante alquileres y otras operaciones inmobiliarias.

Algunos de los negocios bajo sospecha son el alquiler de un dúplex de más de 600 metros cuadrados y cinco cocheras en el complejo Madero Center a una empresa vinculada con López, y una operación con Austral Construcciones, de Báez, por un terreno en Río Gallegos que habría sido revertida en los papeles sin que se restituyera el inmueble ni se pagara su valor.

El hotel Los Sauces, vinculado a la causa judicial que investiga presuntas maniobras de lavado de activos

Por su parte, la causa Hotesur investiga presuntas maniobras de lavado de activos a través de la actividad hotelera, principalmente del hotel Alto Calafate y la hostería Las Dunas. La hipótesis fiscal sostiene que Valle Mitre, empresa vinculada a Báez que administraba los establecimientos, habría recibido dinero de otras firmas del grupo empresario y luego pagado alquileres a Hotesur por habitaciones y servicios que no se habrían correspondido con una ocupación real.

Alto Calafate, el hotel investigado en la causa Hotesur

Esta última investigación también analiza la compra de los hoteles, préstamos, créditos y operaciones inmobiliarias que habrían permitido incorporar fondos de presunto origen ilícito al patrimonio familiar.

Lee la nota completa: Hotesur y Los Sauces: qué se investiga contra Cristina y Máximo Kirchner

MV