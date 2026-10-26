El partido de Flávio Bolsonaro reconoció el triunfo de Lula, mientras Milei sigue en silencio

El Partido Liberal (PL), la fuerza política que llevó a Flávio Bolsonaro como candidato presidencial en Brasil, reconoció este lunes el resultado del balotaje que consagró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, pidió que se investiguen y aclaren los cuestionamientos planteados por el senador, quien puso en duda el proceso electoral tras perder la segunda vuelta.

La posición del partido se conoció a través de una carta difundida en redes sociales por su presidente, Valdemar Costa Neto. En el documento, la formación opositora afirmó que “reconoce el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral”, aunque reclamó que los planteos de Bolsonaro sean “debidamente esclarecidos”.

La postura del Gobierno argentino contrastó con la reacción de Milei tras la primera vuelta del 4 de octubre, cuando había celebrado la ventaja de Flávio Bolsonaro. Esta vez, el Presidente evitó pronunciarse sobre el resultado definitivo durante la reunión de Gabinete del lunes.

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Tampoco hubo una felicitación formal de la Cancillería a Lula por su reelección. El canciller Pablo Quirno, por su parte, se mantuvo en un llamativo silencio sobre el resultado electoral, sin hacer declaraciones públicas al respecto.

La falta de un reconocimiento oficial contrastó con la decisión del Partido Liberal de aceptar el resultado, pese a los cuestionamientos de Flávio Bolsonaro. El silencio de la Casa Rosada volvió a exponer las diferencias políticas e ideológicas entre Milei y el mandatario brasileño.

Lula obtuvo el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta del domingo, una diferencia de más de cuatro millones de sufragios. El resultado revirtió la ventaja de dos puntos porcentuales que el candidato opositor había conseguido en la primera vuelta del 4 de octubre.

Qué cuestionamientos planteó el partido de Flávio Bolsonaro

En el comunicado, el PL sostuvo que las medidas económicas y sociales adoptadas por el Gobierno de Lula antes de las elecciones afectaron la igualdad de condiciones entre los candidatos. En particular, cuestionó el aumento del gasto público y de los beneficios sociales durante la campaña y anticipó que exigirá explicaciones por esas decisiones dentro del marco institucional.

“Flávio Bolsonaro ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales”, señaló el partido, pero remarcó que el resultado del domingo fue diferente, en un escenario que describió como marcado por medidas con impacto económico y social.

Tras conocerse el escrutinio, el senador también se negó inicialmente a reconocer la derrota y anunció que buscaría la anulación de los comicios. Entre sus argumentos, cuestionó la decisión de último momento de extender la jornada de votación, que atribuyó a un pedido del oficialismo.

Flávio Bolsonaro buscará organizar la oposición a Lula

Pese a la derrota presidencial, el PL destacó los resultados obtenidos en las elecciones legislativas y regionales. Según el comunicado, la fuerza conservadora consiguió una representación de 121 diputados federales, 29 senadores y seis gobernadores, un respaldo institucional que buscará aprovechar durante el nuevo mandato de Lula.

En un video publicado este lunes en sus redes sociales, Flávio Bolsonaro afirmó que organizará a la oposición para convertir la Cámara de Diputados y el Senado en su “fortaleza contra la barbarie”, en referencia a lo que, según su interpretación, ocurrirá durante los próximos cuatro años de Gobierno del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

Además, el senador aseguró que trabajará para conseguir que la Justicia anule la candidatura de Lula por supuestos abusos durante la campaña. Entre sus acusaciones, mencionó el uso de noticias falsas y presuntos abusos de poder político y económico, sin que esas afirmaciones impliquen por sí mismas que las irregularidades hayan sido acreditadas judicialmente.

El reconocimiento del resultado por parte del PL se produjo horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunciara un supuesto fraude en las elecciones brasileñas, sin presentar pruebas que respaldaran esa acusación.

En paralelo, la situación judicial de Flávio Bolsonaro sumó otro elemento de tensión: según la información difundida, la Policía le ordenó entregar su pasaporte para impedir que salga de Brasil mientras avanzan investigaciones en distintas causas de corrupción.

El reconocimiento del Partido Liberal también contrastó con la postura del Gobierno de Javier Milei, que hasta este lunes no había reconocido públicamente el triunfo de Lula. Durante la campaña, el Presidente argentino había expresado su respaldo a Flávio Bolsonaro, en línea con sus diferencias políticas e ideológicas con el mandatario brasileño.

LB/MSS