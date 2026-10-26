El 68% de los argentinos cree que Milei debería reconocer el triunfo de Lula

La mayoría de los argentinos considera que Javier Milei debería reconocer el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y dar un paso para recomponer la relación bilateral. Así lo refleja una encuesta nacional de la consultora QSocial, que registró un 68% de respuestas afirmativas ante la pregunta sobre si el Presidente argentino debería reconocer el resultado electoral.

El relevamiento, realizado el 26 de octubre de 2026 sobre una muestra de 1.100 casos, también indicó que el 16% está en desacuerdo con ese reconocimiento, mientras que otro 16% no sabe qué posición tomar.

La opinión mayoritaria se extiende a la relación diplomática entre ambos países. El 62% de los encuestados cree que Milei debería tomar la iniciativa para normalizar los vínculos con Brasil, frente a un 16% que rechaza esa posibilidad. El 22% restante no expresó una posición definida.

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El rechazo a las formas de Milei

La encuesta también indagó sobre la manera en que el mandatario conduce su política exterior y su vínculo con la prensa. En ese apartado, el 65% desaprueba que el Presidente intervenga en las elecciones de otros países, mientras que apenas el 18% aprueba esa conducta.

A su vez, el 69% desaprueba el modo en que Milei trata al periodismo, frente a un 25% que respalda su comportamiento. Los resultados muestran que el cuestionamiento no se limita a la relación con el Gobierno brasileño, sino que alcanza otras dimensiones de su estilo presidencial.

En la misma línea, el 70% considera que el Presidente debe priorizar una buena relación con otros países, independientemente de la ideología de sus gobiernos. Solo el 18% sostiene que debe marcar sus diferencias ideológicas, aunque eso afecte los vínculos internacionales.

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Qué opinan los votantes de Milei

La segmentación por voto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2023 muestra que el respaldo al reconocimiento de Lula también encuentra límites dentro del electorado oficialista.

Entre quienes votaron a Milei, el 37% considera que debería reconocer el triunfo del mandatario brasileño, mientras que el 41% apoya que dé el primer paso para normalizar las relaciones bilaterales. Además, el 53% de esos votantes cree que debe anteponer una buena relación con otros países a las diferencias ideológicas.

El respaldo es más amplio entre los votantes de Patricia Bullrich y Sergio Massa. Entre los primeros, el 72% pide que Milei reconozca el resultado y el 80% que tome la iniciativa para recomponer el vínculo con Brasil. Entre quienes votaron a Massa, los porcentajes ascienden al 99% y al 89%, respectivamente.

Los datos reflejan una diferencia entre el respaldo al rumbo político del Gobierno y la evaluación de sus formas. Incluso entre quienes acompañaron electoralmente al Presidente, una parte importante de los consultados plantea reparos sobre su conducta en política exterior y su relación con el periodismo.