Sin reconocer a Lula y tras insultar a Sánchez, Milei define si viaja a la Cumbre Iberoamericana

Javier Milei tiene diez días para decidir si se sienta en la misma mesa con dos presidentes con los que mantiene relaciones rotas. La XXX Cumbre Iberoamericana, que se hará en Madrid el 4 y 5 de noviembre, presidida por el rey Felipe VI y con Pedro Sánchez como anfitrión, podría reunirlo con Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo triunfo en el balotaje de este domingo en Brasil todavía no reconoció. También con el jefe del Gobierno español, a quien la semana pasada llamó “impresentable dictador” en su propia capital.

“No está confirmado aún el viaje”, comentaron a PERFIL desde la Casa Rosada sobre el próximo viaje a Madrid.

El silencio oficial sobre Brasil se mantuvo durante todo el día. Lula ganó con el 51,79% de los votos contra el 48,21% de Flávio Bolsonaro y dio vuelta una primera vuelta en la que había quedado casi dos puntos abajo. Hasta la tarde de este lunes, Milei era el único mandatario de la región que no había saludado públicamente al presidente electo. En la madrugada, antes de que se confirmara la tendencia, había compartido en redes un posteo que decía “Lula quiere robar las elecciones”, por la extensión de dos horas del horario de votación. El comunicado de la reunión de Gabinete no mencionó la elección brasileña. Desde la oposición dialoguista, el PRO felicitó a Lula y habló de una “nueva oportunidad” para la relación bilateral.

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La postura oficial queda cerca de la de Flávio Bolsonaro, que la misma noche del domingo dijo que era “imposible reconocer el resultado” y anunció que pedirá al Tribunal Superior Electoral (TSE) la anulación de los comicios. Sostiene que la prórroga del horario, ordenada por el ministro del Supremo Cristiano Zanin, fue desigual entre regiones, y que retiraron a los fiscales de su partido de la sala donde se totalizan los votos. El TSE respondió que esa afirmación “es falsa” y que hubo fiscales del Partido Liberal en la sala de totalización, con registro de presencia y filmación. El resultado lo anunció el presidente del tribunal, Kassio Nunes Marques, a quien Jair Bolsonaro designó en el Supremo en 2020. El titular del Senado brasileño, Davi Alcolumbre, fue terminante: “Hoy ha ganado la democracia. No hay nada que cuestionar”.

Flávio Bolsonaro dice que la Justicia le prohibió salir de Brasil

Ese argumento ya llegó al Congreso argentino. Once diputados de La Libertad Avanza, encabezados por el riojano Gino Visconti, presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con Brasil, viajaron a Río de Janeiro para participar del cierre de campaña de Flávio en Barra da Tijuca y siguieron desde allí el balotaje. Según el bloque, cada uno se pagó el viaje. “Compartimos una misma visión: menos Estado, más libertad y una agenda de orden”, dijo Visconti. Consultada por este medio, una de las diputadas que integró la comitiva condicionó ante PERFIL el reconocimiento del triunfo de Lula a un pronunciamiento judicial. “Cuando la Justicia lo diga. Es el lugar de Bolsonaro”, respondió, y estimó que eso ocurriría “en 15 días, aproximadamente”. La legislación brasileña sí prevé un plazo de 15 días para impugnar un mandato electo, pero se cuenta a partir de la diplomación, que suele hacerse a mediados de diciembre, y exige pruebas de fraude, corrupción o abuso de poder económico. En 2022, el TSE rechazó un pedido similar del partido de Bolsonaro y le aplicó una multa de casi 23 millones de reales por litigar de mala fe.

Con el español Sánchez, el cortocircuito es más largo y más reciente. El 21 de octubre, en su séptimo viaje a España desde que asumió y sin haberse reunido nunca con el presidente del Gobierno, Milei dijo en un desayuno informativo en Madrid que a los socialistas hay que sacarlos “a patadas”. Se presentó como amigo de Isabel Díaz Ayuso y de Santiago Abascal, en plena precampaña para las elecciones generales españolas del 29 de noviembre. Sobre la cumbre solo dijo: “Estoy evaluando con el canciller si podemos venir o no”. Ayuso le pidió públicamente que asista. Según fuentes de la Zarzuela, la Casa Real le recordó al Gobierno argentino que una audiencia con Felipe VI tiene que incluir al jefe del Gobierno español. El antecedente pesa: en 2024, España retiró a su embajadora en Buenos Aires después de los dichos de Milei sobre Begoña Gómez, la esposa de Sánchez.

Con faltazo de Bullrich, Milei reunió al Gabinete y reforzó el silencio del Gobierno sobre Lula

En Moncloa daban por “segura” la presencia de Milei a fines de septiembre, según la prensa española, y también la de Lula. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) espera entre 18 y 20 mandatarios de los 22 países miembros. Sigue en duda la llegada de Delcy Rodríguez, por Venezuela, y de Rosario Murillo, por Nicaragua, ambas alcanzadas por sanciones europeas. Colombia, Chile y Panamá anticiparon dificultades para enviar a sus presidentes. La agenda, bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, prevé lanzar una Alianza Digital Iberoamericana sobre inteligencia artificial y protección de la infancia en entornos digitales, crear una Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y aprobar la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, que define los cuidados como un derecho y un bien público. Varios de esos temas chocan con la prédica libertaria contra la “agenda 2030”. La cumbre arranca el 3 de noviembre con un foro digital y con el Encuentro Empresarial Iberoamericano en la plaza de toros de Las Ventas, que incluye un diálogo entre empresarios y jefes de Estado.

La decisión llega con la relación con Brasil en su punto más bajo. Después de que Milei apoyara a Flávio en San Pablo y llamara a Lula “ladrón” y “basura socialista”, Brasilia retiró a su embajador y desde agosto el vínculo con el principal socio comercial de la Argentina está reducido a encargados de negocios. Si viaja, Milei quedará expuesto a una foto que no eligió, con el presidente brasileño al que todavía no saludó y el anfitrión al que insultó. Si no viaja, la Argentina se ausentará de un foro de peso continental.