Massa definió a Lula como “el Perón de este siglo” y pidió aprender de su alianza política

La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil fue celebrada por Sergio Massa, quien definió al presidente brasileño como “el Perón de este siglo”. El referente del Frente Renovador destacó su trayectoria y consideró que la victoria representa una inyección de ánimo para el peronismo argentino, en medio de los debates sobre la reconstrucción del espacio opositor y su sistema de alianzas.

En declaraciones radiales, el exministro de Economía sostuvo que el resultado electoral constituye “una bocanada de ánimo, de aire fresco, de alegría” para el peronismo. Además de resaltar el recorrido político de Lula, puso el foco en la estrategia de construcción de una coalición amplia, que reúne a sectores que no necesariamente comparten todas las posiciones del Partido de los Trabajadores (PT).

“Esa dinámica del respeto, de mantenerte unido en el respeto a la diferencia es algo que acá hasta ahora no se logró y requiere de liderazgos comprensivos y no de liderazgos hegemónicos”, afirmó Massa, al comparar la experiencia brasileña con las dificultades de articulación política en la Argentina.

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El peronismo se envalentona con el triunfo de Lula de cara al 2027

Massa reclamó que Milei reconozca el triunfo de Lula

El dirigente también se refirió a la relación entre los gobiernos de la Argentina y Brasil. En ese sentido, reclamó que el presidente Javier Milei reconozca el resultado electoral y planteó la necesidad de normalizar el vínculo bilateral, tanto por los intercambios comerciales como por la historia de cooperación entre ambos países.

“Lo primero y tal vez lo más importante es que el presidente Milei tiene que reconocer el triunfo de Lula”, sostuvo Massa. Además, cuestionó la intervención de los jefes de Estado en los procesos políticos de otros países y consideró que los agravios y los insultos dificultan las relaciones diplomáticas.

El referente del Frente Renovador señaló que la relación bilateral tiene una importancia que excede la coyuntura política. En particular, recordó el proceso de integración que ambos países impulsaron durante las últimas cuatro décadas y la construcción del Mercosur.

“Brasil y España son países que son claves para nuestro desarrollo económico, pero además son culturalmente claves en lo que es nuestra historia de desarrollo económico”, afirmó.

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La lección de Lula para el peronismo

Al analizar el resultado electoral brasileño, Massa destacó la composición de la alianza que acompaña a Lula y la participación de sectores de centro y centroderecha. Según explicó, el PT representa una parte del armado que permitió al mandatario alcanzar un nuevo mandato, pero no agota la diversidad de fuerzas que integran la coalición.

El dirigente también señaló que esa construcción se apoya en acuerdos con actores regionales y en una lógica territorial que, a su entender, el peronismo argentino todavía no consiguió desarrollar de la misma manera.

La comparación abre una discusión sobre la estrategia opositora frente al gobierno de Milei: cómo articular sectores con diferencias políticas, ampliar la base de representación y establecer liderazgos capaces de sostener acuerdos sin imponer una conducción hegemónica.

Massa también identificó entre los factores que contribuyeron al resultado de Lula la defensa de la industria brasileña, los derechos laborales y la soberanía sobre los recursos. A eso sumó el papel de los jóvenes y las mujeres durante la campaña.

Tras conocerse la victoria, el exministro había publicado un mensaje en el que reivindicó la trayectoria del presidente brasileño: “Hoy, como ayer, del lado Lula de la vida”. En ese texto, destacó su recorrido desde el movimiento obrero, la industrialización del país y los gestos de cercanía hacia la Argentina.