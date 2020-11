Donald Trump reconoció la victoria de Joe Biden: "Ganó porque fue una elección amañada"

Luego que miles de seguidores manifestaran en las calles de Washington este fin de semana, incluso con incidentes que dejaron decenas de detenidos, el presidente Donald Trump finalmente admitió este domingo 15 de noviembre desde sus redes sociales su derrota ante el demócrata Joe Biden, aunque insistió en que fue "una elección amañada".

"Ganó porque la elección fue amañada. NO SE PERMITEN OBSERVADORES U OBSERVADORES DE VOTO, voto tabulado por una empresa privada de izquierda radical, Dominion, con una mala reputación y un equipo de mala calidad que ni siquiera podía calificar para Texas (¡que gané por mucho!), Los medios falsos y silenciosos", escribió Trump en su cuenta de Twitter, casi dos semanas después del comicio realizado a principios de noviembre:

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg