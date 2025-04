Dos ciudadanos chinos capturados por las fuerzas ucranianas tras alistarse en el ejército ruso revelaron que fueron reclutados por el Kremlin a través de publicidades en redes sociales. Sin embargo, indicaron que fueron engañados y que les "dijeron mentiras" sobre la capacidad de las tropas de Vladimir Putin, ante lo que sostuvieron que Moscú "no es tan fuerte como afirman", mientras que Kiev "no es tan débil como dicen".

Se trata de Wang Guangjun, de 33 años, y Zhang Renbo, de 26, los primeros chinos identificados en el frente ruso, quienes cayeron prisioneros en la región de Donetsk. Durante una conferencia de prensa en Ucrania, ambos aparecieron esposados y vestidos con uniforme militar, y denunciaron públicamente: “Rusia nos alimentó con mentiras”.

La ONU repudia el "crimen de agresión" que viene cometiendo Rusia contra Ucrania

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A raíz de las detenciones, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, exigió explicaciones a Pekín sobre la presencia de soldados chinos en el ejército ruso. Sin embargo, los capturados aclararon que no combatían en nombre del gobierno chino ni tenían vínculo alguno con autoridades estatales. Por el contrario, ambos aseguraron haber sido reclutados de manera individual a través de publicidad en redes sociales, principalmente TikTok, una práctica que ya había sido denunciada por el propio mandatario ucraniano.

Wang relató que decidió enlistarse tras quedarse sin trabajo en el verano de 2023. En medio de una búsqueda de oportunidades, vio una publicidad en TikTok que ofrecía más de 3.000 dólares mensuales (alrededor de 250.000 rublos), además de promesas de cobertura de gastos y ayuda con la documentación para unirse a las tropas rusas. A eso se le sumó que el servicio militar de Putin es considerado "prestigioso" en su país de origen. Por su parte, Zhang aseguró haber llegado a Rusia como turista en diciembre y decidió sumarse a las filas después de ver un anuncio que ofrecía más de 20.000 dólares.

Sin embargo, el supuesto salario nunca apareció. Asimismo, los rusos le quitaron su tarjeta bancaria y su teléfono para que no pudieran verificar si estaban recibiendo el efectivo mientras estaban en la guerra. También denunciaron las condiciones extremas en los campamentos rusos, donde no había agua ni electricidad y el único alimento era "una pizca de arroz crudo", a la par que trabajaban hasta la madrugada, sin descanso ni provisiones.

Finalmente, fueron capturados en Donetsk, poco después de llegar al frente y sin haber llegado a matar a ningún soldado ucraniano ruso, indicaron. Tras ser detenido, Wang describió haber sido víctima de un ataque con armas químicas rusas. Según contó, fue rescatado por soldados ucranianos que lo llevaron a un lugar seguro después inhalar un “gas pulverizado” que casi lo desmaya: "Estaba perdiendo las fuerzas y me estaba desmayando. Entonces sentí que alguien me agarraba del cuello y me sacaba al aire libre". “Los soldados ucranianos nos protegieron y nos trataron bien todo este tiempo”, subrayó.

La guerra de Ucrania mantiene una sola duda: ¿Cuánta soberanía perderá Kiev?

Ambos esperan ser sancionados en su regreso a China, pero aseguran querer volver con sus familias. “Entiendo que el castigo es posible y estoy preparado para ello, porque es evidente que participar en la guerra puede tener consecuencias. Aun así, quiero volver a casa”, sostuvo Wang.

Y lanzó una advertencia: “A aquellos compatriotas chinos que quieran sumarse a la guerra contra Ucrania, sólo quiero decirles: no se unan a esta guerra. Resultó que Rusia no es tan fuerte ni Ucrania tan débil. Por eso es mejor no participar en ninguna guerra”.

Según Wang, en los campos militares fue alojado junto a ciudadanos de otras nacionalidades, posiblemente de Ghana, Irak y Asia Central, lo que confirmaría las sospechas de que Rusia recurre a combatientes extranjeros. En ese sentido, se sabe que ya reclutó soldados de India, Nepal, Siria y, más recientemente, Corea del Norte, siendo que Ucrania capturó a dos soldados norcoreanos en enero en la región de Kursk.

Al respecto, Zelenski denunció la semana pasada que al menos 155 ciudadanos chinos estarían combatiendo del lado ruso, una acusación que Beijing rechazó por considerarla “irresponsable”. Por el contrario, el gobierno chino insiste en que “aconseja a sus ciudadanos evitar participar en operaciones militares” y asegura ser un “firme partidario de la paz” en Ucrania.

MB/Gi