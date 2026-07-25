Dramática huida de turistas del paraíso veraniego francés

Famosa por ser un destino vacacional de verano para actores franceses como Marion Cotillard y Jean Dujardin, la península de Cap Ferret se ha convertido en una zona de desastre debido a los incendios forestales, con más de 40.000 personas evacuadas por ruta y mar.

“Es un desastre, es horrible”, dijo Jean Goncalves mientras abandonaba su vivienda con una camiseta atada como barbijo ante el humo. El lugar era un desierto pese a ser la temporada alta de verano. “No hay ni un alma”, afirmó Cecile Maumy en la terminal de ferry de Cap Ferret. “Parece que estamos en la época del covid. Es increíble”.

Francia ha sufrido tres olas de calor desde mayo, en el marco de episodios de clima extremo cada vez más frecuentes vinculados al cambio climático, que provocó miles de muertes adicionales, la sequía de ríos y la propagación de incendios.

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Este foco comenzó el miércoles en la localidad de Saumos, cerca de los renombrados viñedos del Médoc. Rápidamente se propagó a través de densos pinares, llegó a la península de Cap Ferret, un popular destino turístico en la costa atlántica, frecuentado desde hace tiempo por familias francesas adineradas y conocido por sus dunas de arena y sus chiringuitos de ostras. Muchas celebridades francesas, atraídas por el encanto discreto de Cap Ferret en lugar del glamour de la Costa Azul, pasan allí sus vacaciones o poseen casas en la península.

Los residentes describieron la escena como una “zona de guerra”, mientras que la prefecta regional, Sophie Brocas, calificó el incendio de “impredecible y voraz”. No se reportaron víctimas mortales, pero más de 50 viviendas quedaron destruidas, además de un camping. Ante el avance de las llamas, las autoridades ordenaron la evacuación de toda la península y de sus 40.000 residentes de verano.

La mayoría de la gente salió en auto por la única ruta de la península, mientras que cientos de personas también fueron evacuadas en barco. Ahora los bomberos luchaban contra otro gran incendio cerca de la localidad de Biscarrosse, para evitar que llegue a Burdeos.