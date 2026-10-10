EE.UU. transmitirá en directo el fusilamiento de un condenado

Después de más de seis décadas, EE.UU. volverá a ejecutar a un condenado a muerte bajo jurisdicción militar mediante un pelotón de fusilamiento. El Pentágono anunció que la ejecución de Nidal Malik Hasan, responsable de la masacre en la base de Fort Hood en 2009, será pública y podrá seguirse en vivo. La ONU calificó la difusión en directo como una forma de tortura, mientras que el vicepresidente JD Vance puso en duda que finalmente se concrete.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó que el ex psiquiatra será fusilado por un grupo de soldados y sostuvo que la ejecución debe servir para mostrar las consecuencias de ese tipo de ataques. “Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento de soldados, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, de que sea público”, afirmó en un video difundido en X.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance puso en duda que la transmisión finalmente se realice. “No sé si eso realmente va a suceder”, dijo el viernes ante periodistas. También aseguró que no la verá si se concreta: “Si finalmente se transmite en vivo, no voy a estar mirándola”.

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El presidente Donald Trump, que aprobó la ejecución, defendió la aplicación de la pena capital. Durante un acto en la Casa Blanca, afirmó que Hasan recibirá “la pena de muerte por pelotón de fusilamiento” y agregó: “Se lo merece”. Trump describió al condenado como “un maníaco”, aunque no se refirió a la controversia por la difusión pública del procedimiento.

La reacción más contundente llegó desde la ONU. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos advirtió que las ejecuciones públicas constituyen “una forma de trato o pena cruel, inhumano o degradante”. Además, sostuvo que “la retransmisión en directo de una ejecución equivale a una ejecución pública y violaría la prohibición absoluta de la tortura”.

En EE.UU. el senador demócrata Chris Murphy también cuestionó la iniciativa. “Entiendo que en este país tenemos la pena de muerte, pero las ejecuciones públicas son medievales”, declaró a CNN. Calificó la decisión de transmitir el fusilamiento como “repugnante”.

La ejecución prevista para el 3 de diciembre sería la primera realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961, cuando John Bennett fue ahorcado tras ser condenado por violación e intento de homicidio. También sería el primer fusilamiento militar desde la Segunda Guerra Mundial.

Masacre de Fort Hood. Hasan, un psiquiatra militar musulmán de origen palestino, abrió fuego el 5 de noviembre de 2009 en la base ubicada en Texas. Mató a 13 personas e hirió a otras 32. Doce de las víctimas fatales y 30 de los heridos eran militares.

En agosto de 2013, un jurado militar lo condenó a muerte. Durante el juicio asumió su propia defensa, no presentó testigos ni declaró y tampoco intentó negar los cargos. Durante el proceso expuso su oposición a las intervenciones militares estadounidenses en Irak y Afganistán. Las autoridades vincularon la masacre con Al Qaeda.

El anuncio reabrió el debate sobre los límites de la pena capital y la exposición pública de las ejecuciones. Según Amnistía Internacional, en 2025 se registraron al menos 17 ejecuciones públicas: 6 en Afganistán y 11 en Irán.