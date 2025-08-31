Ejecutan a balazos y en plena calle a una figura política ucraniana proeuropea

El expresidente del Parlamento ucraniano Andry Parubiy, uno de los protagonistas de las determinantes protestas proeuropeas de 2014 en su país, fue asesinado a tiros ayer en la ciudad de Leópolis, en el oeste de Ucrania, y las autoridades consideran que fue un ataque perpetrado por sectores prorrusos.

“Un hombre no identificado disparó varias veces contra el político, matando a Andry Paruby en el acto”, anunció la fiscalía general ucraniana, que todavía no dio detalles oficiales sobre las circunstancias del asesino.

El sospechoso del crimen huyó del lugar y las autoridades iniciaron un “operativo especial” para dar con su paradero, agregó la fiscalía.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que el asesinato fue un complot deliberado y no algo al azar. “Desafortunadamente, el crimen fue cuidadosamente planeado. Pero se está haciendo todo lo posible para resolverlo. Pondremos todas las fuerzas y medios necesarios para esclarecerlo”, afirmó en redes sociales.

Parubiy, de 54 años, fue presidente del Parlamento ucraniano de 2016 a 2019 y fue protagonista de protestas proeuropeas en Ucrania, primero en la Revolución Naranja de 2004 y luego en la de Maidán en 2014.

El jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budanov, afirmó en Telegram que el diputado fue “asesinado por las balas del enemigo”, término generalmente utilizado para designar a Rusia.

Parubiy figuraba en la lista de las personas buscadas por las autoridades rusas. Esa lista comprende decenas de miles de nombres, entre ellos muchos responsables ucranianos y también personalidades rusas u occidentales.

Medios ucranianos publicaron fotos de la escena del crimen, que muestran al político con el rostro ensangrentado tendido en el suelo en plena calle en Leópolis, una importante ciudad del oeste de Ucrania.

El sospechoso del ataque vestía como un repartidor y conducía una bicicleta eléctrica, informó la emisora pública Suspilne, citando fuentes policiales.

Una figura política. Parubiy fue una conocida figura en el movimiento proeuropeo de Maidán, destacándose como “comandante” de los grupos de autodefensa durante las manifestaciones violentamente reprimidas.

Estas protestas, que exigían un acercamiento a Europa e independencia del gobierno de Vladimir Putin, finalmente obligaron al presidente ucraniano prorruso Viktor Yanukovich a abandonar el poder y huir a Rusia en 2014.

Ese mismo año, tras la huida del dirigente, Parubiy ocupó durante algunos meses el cargo de secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

En la época de la Unión Soviética, el político también militó por la independencia de Ucrania, lo que le granjeó el odio de los sectores prorrusos.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, rindió homenaje a la memoria de “un patriota” que “hizo una gran contribución a la formación del Estado”.

Parubiy “dedicó su vida a la lucha por la independencia de Ucrania desde temprana edad”, afirmó el actual presidente del Parlamento ucraniano, Ruslán Stefanchuk.

Fue “uno de los fundadores de la Ucrania moderna”, agregó la diputada Irina Gerashchenko. “Exigimos que se encuentre al asesino”.

Otra figura del Maidán, Mustafá Naiem, saludó en declaración a la AFP “el humanismo” de un responsable que combatió por “asuntos importantes”.

El expresidente Petro Poroshenko afirmó que la muerte de Parubiy es un “disparo en pleno corazón de Ucrania”, y denunció un acto de terror cometido por sicarios, pero evitó nombrar a Rusia.

Se sabe que los servicios de inteligencia rusos utilizan asesinos provenientes de países satélite, como Chechenia, para eliminar en el exterior a disidentes y figuras incómodas.

Trump se mantiene en silencio y espera

Agencias

Mientras Turquía se afianza como mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump mantiene el silencio después de la cumbre con Vladimir Putin en Alaska.

Al parecer, espera algún resultado más concreto por parte de estas nuevas negociaciones. Sin embargo, Putin no da señales de detener su ofensiva sobre Ucrania, lo que provoca la reacción de los líderes europeos.

El francés Emmanuel Macron y el alemán Friedrich Merz dijeron que Putin está “jugando” con el mandatario estadounidense y le exigen a Trump que tome medidas más contundentes contra el Kremlin.

Ambos países europeos abogaron por “sanciones suplementarias” contra Rusia por el rechazo de Putin a reunirse con su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski para buscar una salida a la guerra, como había prometido Trump.

Macron señaló que este fin de semana hablarán con Trump para tratar el tema. “No puede quedar sin respuesta”, dijo.