El acuerdo de Zuckerberg obliga a las redes a rediseñar su modelo

El sector tecnológico ingresó en una nueva era de responsabilidad corporativa. El gigante estadounidense Meta cerró esta semana un acuerdo para pagar 16.700 millones de dólares y restringir drásticamente el acceso a Instagram y Facebook para los adolescentes, poniendo así punto final a un histórico juicio por adicción de menores.

Este entendimiento resuelve la parte más pesada de múltiples acusaciones contra la industria, señalada de provocar una crisis de salud mental entre los jóvenes. Lejos de ser un caso aislado, el pacto —que aún debe ser validado por la justicia— crea un precedente ineludible para competidores como YouTube, TikTok y Snapchat, que acumulan miles de demandas similares en todo EE.UU.

El acuerdo corona casi cinco años de tensiones institucionales iniciadas tras las revelaciones de la denunciante Frances Haugen en 2021 y las demandas de una coalición de estados en 2023.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Meta enfrentaba cargos por diseñar plataformas adictivas para adolescentes, minimizar sus efectos y vulnerar normativas de protección de datos infantiles. Con este arreglo, la empresa evitó un juicio cuyo costo potencial se estimaba en hasta 200.000 millones de dólares.

Protección de menores. La empresa que agrupa a Facebook e Instagram acordó, en el marco de este arreglo, hacer cambios importantes con limitaciones en el acceso de los jóvenes a sus productos. “Meta aceptó hacer grandes transformaciones que disminuirán el riesgo de causar daño de sus plataformas, y lo hará en unos meses”, declaró el fiscal general de California, Rob Bonta, en un comunicado.

Según Bonta, el resultado será un “cambio real, transparencia verdadera, y protecciones seguras para los niños”. El texto, firmado por 51 estados y territorios, se aplicará solo a los adolescentes de los estados firmantes y no crea ningún precedente fuera de EE.UU.

Limitaciones por la noche. Los cambios en la forma en que los jóvenes utilizan sus aplicaciones van más allá de cualquier cosa que Meta haya aceptado antes y se producen tras años de críticas de padres y expertos sobre los efectos de las mayores plataformas de redes sociales en los niños.

Meta aceptó así impedir que los adolescentes usen sus aplicaciones durante la noche e imponer un límite de dos horas de uso diario acumulado. El bloqueo nocturno será automático e impedirá que los adolescentes accedan a Facebook e Instagram entre la medianoche y las seis de la mañana.

En relación al tiempo máximo de dos horas de uso diario acumulado, que se aplicará por defecto, no contabiliza el envío de mensajes o el visionado de videos de formato largo.

Ambas restricciones se endurecerán si el resto de las tecnológicas siguen el mismo camino. Si plataformas competidoras -como TikTok, YouTube o Snapchat- adoptaran compromisos equivalentes, el bloqueo nocturno se ampliaría de 22 a 7 y el tiempo diario acumulado se reduciría a 60 minutos por aplicación, con un límite máximo de dos horas en total.

El cumplimiento de estas medidas estará sujeto a supervisión durante 10 años por parte de un auditor independiente elegido conjuntamente por Meta y los estados.

La indignación por el impacto de Instagram y Facebook –así como de Snapchat y TikTok– ha impulsado las limitaciones de edad para acceder a su uso y las prohibiciones de teléfonos en escuelas en todo el mundo.

Con más de 3.000 millones de usuarios en todo el mundo, Meta enfrentaba acusaciones de una coalición de 29 estados.