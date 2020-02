El consejo de Trump para evitar el coronavirus: ser bacteriofóbicos como él

El presidente estadounidense Donald Trump tenía un consejo el miércoles para la gente preocupada por el coronavirus: ser un bacteriofóbico como él. El mandatario dijo que ese hábito es exactamente lo que se necesita para protegerse contra el coronavirus surgido en la ciudad china de Wuhan, que se propaga fácilmente, que ya contafió a más de 80.000 personas y puede ser mortal.

"Lo hago mucho de todos modos, como probablemente escucharon", dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, provocando risas. "Lávate las manos, mantente limpio. No tienes que agarrarte necesariamente a cada pasamanos a menos que tengas que hacerlo", dijo. "Cuando alguien estornuda, trato de retirarme".

El coronovirus surgido en China continuó el miércoles propagándose por el mundo, con más casos en Asia, Europa y África y uno en Brasil, el primero de América Latina, mientras Estados Unidos se prepara para atender la epidemia y no descarta nuevas restricciones de viaje. Hasta ahora, mató a más de 2.700 e infectó a miles en 41 países, aunque China sigue siendo el más afectado, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante esta preocupación, Trump relató desde la Casa Blanca un encuentro cercano reciente con alguien que estaba enfermo, y cómo lo manejó: "Un hombre se me acercó hace una semana. No lo había visto en mucho tiempo. Le dije, '¿cómo estás?' Él dijo 'bien, bien'. Me abraza. Le dije '¿estás bien?'. Él dijo 'no, tengo la peor fiebre y la peor gripe'. Y me está abrazando y besando", relató Trump, actuando el encuentro para los periodistas. "Así que le dije 'disculpa'. Fui y empecé a lavarme las manos" .

En la misma conferencia de prensa, Trump dijo que no descarta restricciones para viajeros de Italia, que tiene 400 casos, y Corea del Sur, que suma casi 1.600 casos, el mayor foco fuera de China. Ambos reportaron 12 muertes. El presidente, quien acusó a los medios estadounidenses de provocar "pánico" en los mercados, dijo que la propagación del virus en el país "no era inevitable", contradiciendo a una alta funcionaria de su gobierno que había advertido un día antes que es sólo cuestión de tiempo que esto ocurra.

DS