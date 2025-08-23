Miguel Uribe Londoño, padre del candidato asesinado en Colombia, se postulará en lugar de su hijo

El padre del candidato a presidente, Miguel Uribe Turbay, asesinado a tiros en Colombia, asumirá el lugar de su hijo para competir en las elecciones que se desarrollarán en mayo de 2026. Se trata de Miguel Uribe Londoño, un empresario cafetalero, que anunció su postulación este viernes.

El caso de Uribe Turbay revive los fantasmas de los peores años de la violencia política y paramilitar colombiana de la segunda mitad del siglo XX, durante la cual cinco candidatos presidenciales fueron acribillados. Falleció la semana pasada luego de pasar dos meses internado por un ataque armado.

"A partir del día de hoy (Uribe Londoño) ingresa al proceso de selección del candidato presidencial", anunció en un comunicado el Centro Democrático, el partido de derecha tradicional en Colombia cuyo líder histórico es el ex presidente recientemente condenado, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), sin parentesco con la familia de Uribe Turbay a pesar de que comparten el apellido.

El padre del difunto, con 79 años, competirá en la interna del uribismo contra dos figuras potentes, las legisladoras María Fernanda Cabal y Paloma Valencia "para escoger un único candidato" entre diciembre de 2025 y enero de 2026, indicó el partido.

Uribe Londoño no sólo perdió a su hijo sino también a su esposa, una reconocida periodista en Colombia, Diana Turbay, quien fue secuestrada en 1990 por orden de Pablo Escobar y asesinada durante un operativo de rescate. En ese entonces Miguel, hijo de ambos, tenía cinco años.

"Hace 34 años la guerra se llevó a quien fue mi esposa", dijo en un emotivo discurso poco antes del entierro de su hijo la semana pasada. "Tuve que decirle a un niño (...) con todo el dolor de mi alma la horrenda noticia del asesinato de su madre".

"Esta absurda violencia también me arrebata a ese mismo niño", agregó. Uribe Londoño fue un reconocido empresario cafetero. Entre 1988 y 1990 fue concejal de Bogotá. Es miembro del Centro Democrático desde su fundación en 2013.

Las autoridades han capturado a seis personas vinculadas al asesinato de Uribe Turbay, incluido el tirador de 15 años, y señalan como principal sospechosa a una disidencia de la extinta guerrilla FARC conocida como Segunda Marquetalia.

El progresismo anunció la candidatura de Iván Cepeda

En el partido oficialista, encabezado por el presidente Gustavo Petro, el senador Iván Cepeda anunció su precandidatura a la presidencia este viernes. Cepeda es reconocido por haber denunciado al ex presidente y líder de Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, por haber intentado sobornar a ex paramilitares que estaban presentados como testigos para que lo desvincularan de los violentos escuadrones antiguerrilla.

Por esos intentos de soborno, Uribe Vélez fue condenado este mes a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, una semana después del fallo, un juez del Tribunal Superior de Bogotá favoreció al ex presidente y lo liberó hasta en tanto se resuelva su apelación antes de que el proceso prescriba en octubre.

LM

