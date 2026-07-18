Chile soporta el peor temporal en 30 años: cuatro muertos, miles de evacuados y alerta roja por aluviones

El intenso temporal que afecta a Chile desde el jueves, que las autoridades consideran el peor en muchas regiones del país en 30 años, ya provócó la muerte de cuatro personas, obligó a miles de evacuaciones y los daños materiales son enormes en distintas zonas del país. La emergencia llevó a las autoridades a declarar alerta roja en la región de Valparaíso ante el elevado riesgo de aluviones y derrumbes, mientras el fenómeno climático seguía este sábado avanzando hacia el norte.

El temporal golpeaba este sábado a diez de las dieciséis regiones chilenas, generando inundaciones, desbordes de ríos, cortes masivos de energía eléctrica, marejadas, embarcaciones encalladas y fuertes ráfagas de viento que, en algunos sectores, alcanzaban los 160 kilómetros por hora.

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De acuerdo con el último informe oficial, más de 800 viviendas registraron distintos niveles de daños, mientras que unas 100 quedaron destruidas o sufrieron afectaciones de gran magnitud. Además, más de 2.500 personas permanecen aisladas en la región de Coquimbo debido al deterioro de caminos y la crecida de cursos de agua. Uno de los principales problemas continúa siendo el suministro eléctrico: cerca de 400.000 hogares permanecen sin servicio, con la región de Valparaíso entre las más perjudicadas.

Las autoridades chilenas advirtieron que este sábado se espera el momento de mayor intensidad del temporal, especialmente en las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Metropolitana, donde se encuentra Santiago. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, pidió a la población extremar las precauciones y evitar traslados innecesarios. “Seguimos enfrentando un escenario complejo. Todavía tendremos horas especialmente exigentes, por lo que el llamado es a no exponerse y evitar desplazamientos que no sean necesarios”, sostuvo el funcionario.

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Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, confirmó que el país atraviesa el punto máximo de precipitaciones en la zona central, donde se concentran las mayores preocupaciones por posibles desbordes y deslizamientos de tierra.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó la alerta roja en Valparaíso debido a la alta probabilidad de aluviones y derrumbes tanto en sectores costeros como en la cordillera de la Costa. Como medida preventiva, varias localidades cercanas a los esteros Marga Marga y Quilpué fueron evacuadas por el riesgo de desbordes.

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También se ordenó la evacuación de barrios ubicados en Talagante, en las cercanías del río Mapocho, principal curso de agua que atraviesa Santiago, debido al aumento de su caudal. Otra de las zonas bajo vigilancia es el río Petorca, en la región de Valparaíso, que durante años permaneció prácticamente seco como consecuencia de la prolongada sequía que afectó al país y que ahora volvió a mostrar un importante caudal producto de las lluvias.

La Dirección Meteorológica de Chile calificó el fenómeno como uno de los eventos meteorológicos más importantes registrados en los últimos años, al tratarse de un “tren de sistemas frontales” acompañado por un intenso río atmosférico. Incluso, los especialistas advirtieron que, si se cumplen los pronósticos de precipitaciones previstos para este fin de semana, el episodio podría convertirse en el más lluvioso registrado durante un mes de julio desde que existen mediciones oficiales.

El sistema frontal continuará activo al menos hasta la noche del domingo y seguirá desplazándose hacia el norte del país. Las autoridades mantienen especial preocupación por las regiones de Atacama y Coquimbo. En el caso de Atacama, el temor está vinculado al antecedente de los devastadores aluviones ocurridos en 2015, mientras que en Coquimbo las propias autoridades reconocieron que la infraestructura regional no está preparada para afrontar un evento de esta magnitud.

En medio de la emergencia, el presidente chileno, José Antonio Kast, recorrió este viernes la región del Biobío y visitó la comuna de Penco, una de las localidades más golpeadas por las lluvias, donde supervisó las tareas de asistencia y evaluación de los daños.

CS/HB