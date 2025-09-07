El Vaticano recibe el primer gran peregrinaje oficial LGBT+

Más de un millar de católicos LGBT+ y sus familiares realizan este fin de semana una peregrinación en el marco del Año Santo, un hecho inédito y una “señal importante” hacia una mayor diversidad en la Iglesia católica.

Son más de 1.400 personas, procedentes de una veintena de países, quienes respondieron a la invitación de la asociación italiana La Tenda di Gionata (La tienda de Jonatán) para participar en el Jubileo de la Iglesia, organizado cada 25 años.

No está prevista ninguna audiencia privada con el papa León XIV, quien mantiene cierta cautela sobre el tema. Si bien algunos grupos LGBT+ ya acudieron al Vaticano, es la primera vez que se registra una peregrinación de este tipo en el calendario oficial del año jubilar.

YvelineBehets, mujer transgénero de 68 años llegada desde Bruselas, recorrió 130 km a pie junto con una treintena de personas LGBT+ a lo largo de la Vía Francígena para llegar a Roma. La vía es una ruta de peregrinación que comienza en Inglaterra, atraviesa Francia, Suiza y termina en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

Ante las “dificultades relacionales y culturales” en el entorno católico, donde no siempre se siente “reconocida”, Behets espera que la Iglesia conceda más espacio a “la pluralidad”.

Tras una vigilia de oración, este domingo varios cientos participaran en una misa presidida por el vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana en la iglesia del Gesú, en pleno centro de Roma.

“Es una señal realmente importante para nosotros el sentirnos más incluidos” en la Iglesia, confía Hugo, un canadiense que prefiere no dar su apellido. Espera que esta señal “permita a personas que están a medio camino animarse a ser más acogedoras con los homosexuales dentro de la Iglesia”.

Pero en una institución bimilenaria, cuyo catecismo considera los actos homosexuales como “intrínsecamente desordenados”, el camino sigue siendo largo.

“Hay miedo y una forma de desconocimiento sobre la vida de los homosexuales. Todavía existen bloqueos”, especialmente para las parejas, cuyo “acceso a los sacramentos está en entredicho”, afirma el joven de 35 años.

El papa Francisco, ferviente defensor de una Iglesia abierta a “todos”, multiplicó los gestos de acogida hacia la comunidad LGBT+, sin hacer evolucionar la doctrina.