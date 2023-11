El Vaticano “trabaja” para que el Papa reciba a familiares de los secuestrados

El Vaticano “está trabajando” para organizar un encuentro entre el papa Francisco y las familias de los rehenes secuestrados por Hamas durante los ataques terroristas del 7 de octubre contra Israel.

“Esperamos poder realizarlo lo antes posible”, dijo Parolin, que subrayó que “la liberación de los rehenes es uno de los puntos fundamentales de la solución del problema actual, del aspecto humanitario, de los que están allí: mujeres, hombres, niños, bebés, mujeres embarazadas”.

Parolin manifestó su dolor por la situación en Medio Oriente, por la pequeña comunidad cristiana en Gaza y por Ucrania, donde “una guerra muy sangrienta continúa”.

Hay “una preocupación muy grande” sobre el drama que se vive en Medio Oriente, subrayó el cardenal. “La preocupación continúa”, afirmó, y reiteró su condena a las acciones de guerra contra los hospitales. “El respeto a los hospitales y lugares de culto es un aspecto fundamental del derecho internacional humanitario. No hay razón para usar hospitales para acciones de guerra”. Por eso, afirmó, “la condena es total” al respecto.

Rehenes, cese del fuego y cristianos en Gaza. Al reiterar las gestiones para un posible encuentro entre el Papa y las familias de los rehenes (“esperamos poder realizarlo lo antes posible”), el cardenal expresó luego la esperanza de que “alcanzaremos la liberación” de los hombres, mujeres y niños israelíes que aún están en manos de Hamas.

“Creemos que la liberación de los rehenes es uno de los puntos fundamentales de la solución al problema actual, del aspecto humanitario: se trata de mujeres, hombres, niños, recién nacidos, mujeres embarazadas”.

El otro objetivo fundamental destacado por el secretario de Estado es lograr el “alto el fuego” y, junto a este, “la llegada de ayuda, la atención a los heridos”. Estos son “los dos ‘centros’ principales sobre los que debería girar la solución al problema”, afirmó.

El Pontífice hizo suyas las palabras pronunciadas ayer por el patriarca latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, dirigidas a los obispos de la CEI (Conferencia Episcopal Italiana) reunidos en Asís para la asamblea general extraordinaria, a los que les habló por videoconferencia. En particular, Parolin compartió con Pizzaballa su preocupación por la comunidad cristiana de Gaza, “que es una comunidad pequeña, muy pequeña, de 150 personas”, que ahora se refugia “en el recinto de la Iglesia, donde ya había muchas otras personas”.

“Esta preocupación se extiende a todos, porque el corazón de la Iglesia no puede cerrarse a los demás”, dijo el cardenal, subrayando “la apertura de estos espacios a quienes quisieran utilizarlos, y la petición de atención y cuidado para todos”.

Hay atención hacia todos –subrayó–. El dolor nos une, ante el dolor no hay distinción”. El cardenal también explicó que se “dejó claro” que, actualmente, “hay personas en la Iglesia”. “Hemos recibido algunas garantías, pero como bien saben la guerra no hace distinciones. Llego hasta aquí y me detengo allí... El foco del problema es lograr un alto el fuego total”.

Y también es un problema la perspectiva de que el conflicto en curso “contribuya a continuar y tal vez aumentar el éxodo de cristianos, que es una realidad dramática en Tierra Santa y en todo Medio Oriente”, donde los conflictos siempre han sido una de las “razones fundamentales del éxodo de los cristianos”, impulsados por la violencia.

Mientras tanto, continúan los intentos diplomáticos: “Me parece que Egipto y Qatar están haciendo algo”,dijo el cardenal. Pero también expresó que, como representantes de la Santa Sede, “estamos en contacto –aunque no hay mediación directa– con diversos interlocutores, para intentar echar una mano y favorecer para que surja una solución al problema”.