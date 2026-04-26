Elecciones en Perú: Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en 38% según primera encuesta de balotaje

Un primer sondeo de opinión realizado por la encuestadora Ipsos reveló este domingo que la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y el representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, mantienen un empate técnico con el 38% de la intención de voto con miras a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 7 de junio en Perú. El dato surge mientras los organismos electorales procesan el último tramo de las actas de la primera vuelta del 12 de abril, donde Fujimori lidera el conteo con el 17,06%, seguida de cerca por Sánchez (12,04%) y Rafael López Aliaga (11,89%), en una disputa aún abierta por el segundo cupo al balotaje.

El estudio de Ipsos, difundido por el diario Perú 21, plantea dos panoramas para el futuro político del país. Donde se enfrentan Fujimori y Sánchez, la paridad es absoluta. Sin embargo, persiste un 24% de ciudadanos que aún no define su postura: un 17% votaría en blanco o viciado y un 7% no precisa su elección. Este volumen de indecisos aparece como un factor clave para el desenlace de la segunda vuelta.

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Por otro lado, si Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lograra remontar la diferencia de 24.000 votos que lo separa de Sánchez en el conteo oficial, el panorama cambiaría: López Aliaga con 34%, Keiko Fujimori, 31%, voto en blanco/viciado, 27%, en un incremento notable que refleja el rechazo a ambas opciones de derecha.

Los datos se conocen en paralelo a un conteo oficial todavía inconcluso. Con el 95,88% de las actas procesadas, Fujimori lidera la primera vuelta con 17,06% de los votos, seguida por Sánchez con 12,04% y por Rafael López Aliaga con 11,89%. La diferencia, como se mencionó, es de 24.000 votos, lo que mantiene abierta la disputa por el segundo lugar.

El director de Estudios de Opinión de Ipsos, Guillermo Loli, advirtió que la evolución de las preferencias estará marcada por la dinámica de campaña y la capacidad de los candidatos para captar a quienes no los votaron en primera vuelta. Según señaló, el proceso muestra “una división clarísima” del electorado y una tendencia a la polarización.

En paralelo, también se registran movimientos en los niveles de rechazo. El antivoto hacia Fujimori descendió del 59% a principios de abril al 48%, mientras que el de López Aliaga bajó del 51% al 45%. En cambio, Sánchez experimentó un aumento: pasó de 39% a 43%, aunque con una fuerte reducción del nivel de desconocimiento sobre su figura.

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López Aliaga denunció presuntas irregularidades sin presentar pruebas, mientras que Sánchez reclamó celeridad en el escrutinio y cuestionó el funcionamiento de los organismos electorales. El candidato de Juntos por el Perú incluso anunció acciones en el Congreso contra autoridades vinculadas al proceso.

Con más de 3.800 actas aún pendientes de revisión, el resultado definitivo de la primera vuelta se conocerá en los próximos días.

GD/ML