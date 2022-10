Elon Musk compró Twitter: apareció en las oficinas con una bacha de baño y echó a ejecutivos

Luego de varias disputas entre Twitter y Elon Musk el magnate oficializó la compra de la red social, mientras que a través de una carta explicó los motivos y las intenciones que tuvo para aceptar la operación.

Horas después, Musk tomó su primera decisión y echó al director ejecutivo de la compañía, Parag Agrawal. Además, también despidió a otros dos altos ejecutivos, de acuerdo a lo que informó The Washington Post.

Horas previas al esperado anuncio, el magnate había publicado un vídeo donde se lo podía ver ingresando a las oficinas de Twitter en San Francisco, California con una bacha de baño entre sus manos y un gesto de alegría.

La compra de la red social, una de las más importante del mundo, estuvo valuada en 44 mil millones de dólares y este jueves era una fecha clave ya que si antes del 28 de octubre no se efectúa la transacción la operación quedaba expuesta a una demanda judicial entre las partes.

Elon Musk compró Twitter por "el futuro de la civilización"

"La razón por la que adquirí Twitter es porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública digital común, donde se pueda debatir una amplia gama de creencias de manera saludable, sin recurrir a la violencia", indicó en una carta.

El Financial Times señaló que el CEO de Tesla logró el financiamiento necesario, por parte de bancos y empresas, lo que permitirá que la compra se cierre en las próximas horas.

"Hola equipo, como pronto verán o escucharán, Elon está en la oficina de San Francisco reuniéndose con la gente, recorriendo los pasillos y sumergiéndose en el importante trabajo que todos ustedes hacen. Si estás en San Francisco y lo ves por aquí, ¡saluda! Para todos los demás, este es solo el comienzo de muchas reuniones y conversaciones con Elon", escribió en una carta Leslie Berland, jefa de personal de la firma.

En el vídeo que el magnate publicó puso la descripción "ingresando a la sede de Twitter" junto a la expresión "let that sink in".

Las tensas negociaciones entre Musk y Twitter

Desde hace meses la relación entre la red social y Musk es tensa por las idas y vueltas que hubo en torno a la compra.

También porque el SEO denostó gran enojo por algunas actitudes de los empresarios de Twitter y en varias ocasiones los provocó con comentarios como por ejemplo lo que aparece en su biografía: "Chief Twit" que traducido significa "jefe tonto".

Elon Musk dice que ‘claramente está pagando de más’ por Twitter

Aun así, los empleados de Twitter están a la espera de las decisiones del nuevo dueño ya que hay informes que indican que el magnate despedirá a 5 mil personas, el 75% de la empresa.

Con el conocimiento de esta posible decisión, los empleados dieron a conocer una carta en la que apuntan que tomarán "medidas imprudentes" y asimismo exigen que se mantengan sus derechos laborales si Musk compra la red social.

Ante la confirmación de la compra el sitio web de la Bolsa de Nueva York indicó el viernes que las acciones de Twitter Inc serán suspendidas de la negociación.

ED