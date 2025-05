Elon Musk renunció a su puesto en el Gobierno de Donald Trump con fuertes críticas a la gestión económica

El empresario Elon Musk anunció este miércoles 28 de mayo, a través de su cuenta oficial de X, su salida del Gobierno de Donald Trump tras mostrar su “decepción” por el megaproyecto fiscal y presupuestario del presidente republicano, que “debilita” su labor como asesor de eficiencia.

“Ahora que mi tiempo programado como empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto innecesario”, escribió Musk. Luego agregó que la misión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), una iniciativa creada para reducir la burocracia y el gasto federal, “se fortalecerá con el tiempo, a medida que se convierte en una forma de vida en todo el Gobierno”.

El posteo de Elon Musk anunciando su salida del gobierno de Donald Trump

Durante los últimos días, el empresario había advertido que dejaría el Gobierno para concentrarse en su trabajo en el sector privado, especialmente en el proyecto aeroespacial SpaceX, que este martes 27 de mayo hizo el noveno lanzamiento de prueba de un cohete con el fin de que el hombre llegue finalmente a Marte. A mitad del vuelo, el cohete explotó tras sufrir una fuga de propelente y perder el control, poniendo de relieve los enormes retos a los que se enfrenta para alcanzar sus ambiciosos objetivos espaciales.

Durante el despegue de la nave, el fundador de Tesla dio una entrevista exclusiva al ciclo Sunday Morning, del canal CBS, que este miércoles publicó fragmentos de lo que se verá el próximo domingo 1 de junio, donde habló de su “decepción” con Trump. Musk reconoció: “Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que aumenta el déficit presupuestario, no solo no lo reduce, y socava el trabajo que está realizando el equipo de DOGE”.

El trabajo de Elon Musk con Donald Trump

Musk ingresó a la Administración de Trump como “empleado gubernamental especial”, un cargo creado por el Congreso en 1962, durante el mandato de John Fitzgerald Kennedy, que permite al Gobierno o al Poder Legislativo sumar trabajadores para realizar tareas específicas hasta una fecha específica. El plazo acababa para el empresario este viernes 30 de mayo.

El DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental) fue una creación de Musk cuyo fin era acabar con el gasto estatal innecesario, incluyendo 2 billones de dólares de gasto público, pero esta cifra finalmente se redujo a 150 mil millones. Por su trabajo, el empresario recibió fuertes críticas y reconoció: “Sabía que había problemas, pero realmente es una batalla cuesta arriba tratar de mejorar las cosas en Washington, por decir lo menos”.

El final del DOGE está definido, por decreto, para el próximo 4 de julio de 2026, una fecha emblemática porque ese día Estados Unidos cumplirá 250 años.

