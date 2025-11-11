Emmanuel Macron se reunió con la Autoridad Palestina y anunció que colaborará con la reacción de una nueva Constitución

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió este martes en París con Mahmud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, y dio un paso más en el reconocimiento del Estado palestino, luego de haberlo manifestado en la última asamblea de las Naciones Unidas (ONU). Creará un comité para “contribuir” a la redacción de una nueva Constitución y rechazó la ocupación israelí en Cisjordania.

Macron también anunció que Francia aportará 100 millones de euros en ayuda humanitaria para Palestina, al tiempo que desplegará alrededor de cien gendarmes adicionales para entrenar a las fuerzas de seguridad palestinas.

"En este momento crucial para el futuro de los pueblos palestino e israelí, así como de la región, quiero reiterar la profunda convicción de Francia de que solo una solución de dos Estados permitirá a los pueblos israelí y palestino –así como a todos los pueblos de la región– vivir en paz y seguridad y lograr sus legítimas aspiraciones", expresó Macron en una rueda de prensa tras la reunión.

Macron señaló que el comité "contribuirá a la redacción de una nueva Constitución", que ya habría comenzado a escribirse.

En ese sentido, Abbas aseguró que están “cerca de finalizar la Constitución, la ley electoral y la ley de partidos políticos”, al mismo tiempo que se comprometió a la celebración de elecciones "tan pronto como cesen los combates". El mandatario palestino recordó que los candidatos y partidos políticos deben respetar "los compromisos internacionales" asumidos por la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y el Estado de Palestina.

Por otro lado, Abbas destacó que están reformando los planes de estudio y los libros de texto según los principios de la UNESCO.

Tras el encuentro, Macron anunció que la reunión "marca una nueva etapa crucial en la relación entre Francia y el Estado de Palestina". El presidente francés reconoció a Palestina como Estado luego de que lo hicieran recientemente el Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal. A ellos se sumaron posteriormente Andorra, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y San Marino.

La decisión de París se sumó a la de otros países, como España, que decidieron dar este paso ante el estancamiento del proceso de paz y la cruenta ofensiva de Israel contra Gaza en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. Israel cuestionó estas decisiones y rechazó la viabilidad de la solución de dos Estados, respaldada internacionalmente.

Macron condenó la ocupación de los colonos israelíes en Cisjordania

“Los planes de anexión parcial o total, ya sean legales o de facto, constituyen una línea roja a la que responderemos con firmeza junto con nuestros socios europeos”, afirmó el presidente francés.

"La violencia perpetrada por los colonos y la construcción acelerada de asentamientos está alcanzando niveles sin precedentes, lo que amenaza la estabilidad de Cisjordania y constituye una violación del Derecho Internacional", agregó.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este dejaron más de un millar de palestinos muertos desde que este tipo de acciones se incrementaron a partir del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de asesinatos en estos territorios.

La ONU, en 2024, registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que va de 2025, 210 personas fallecieron en el contexto de la ocupación y el conflicto.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) constató más de 260 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025, lo que representa un récord mensual desde el comienzo de los registros de este departamento de la ONU, allá por 2006.

