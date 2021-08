Estados Unidos, golpeado por la variante Delta, ahora está en alerta por Lambda

Mientras Estados Unidos busca mitigar el impacto de la variante Delta del covid-19, señalada como la más contagiosa, comenzaron a propagarse las infecciones de la variante Lambda (también conocida como Andina), originalmente detectada en Perú.

El primer caso de esta variante se detectó el mes pasado en Texas, en el Hospital Metodista de Houston y desde entonces la secuenciación genómica identificó 1.060 infecciones atribuibles a ella, según la iniciativa independiente de intercambio de datos Gisaid.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) designó a la variante Delta como una "variante de preocupación", mientras que hasta ahora, a Lambda se la identifica con un grado más bajo como "variante de interés".

Si bien este número está muy lejos de los atribuidos a la variante Delta, que representa alrededor del 83% de los casos nuevos en los Estados Unidos, los expertos en enfermedades infecciosas dijeron que la variante Andina es una de las más encontradas.

Estados Unidos planea exigir vacunación obligatoria para entrar al país

Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y el principal responsable de la lucha contra el coronavirus en EE.UU, alertó días atrás que si la variante no se controla, es posible que surjan nuevas cepas mucho peores que la Delta.

"Mientras el virus continúe propagándose, le da una amplia oportunidad de mutar, y cuando le da una amplia oportunidad de mutar, tarde o temprano puede obtener otra variante, y es posible que esa variante sea, en algunos aspectos, peor que la variante ya muy difícil con la que estamos lidiando ahora", analizó el especialista.

Para evitar que esto suceda, señalan los expertos, es de suma importancia que se logre vacunar a toda la población y que se continúe con el uso de tapabocas, sobre todo en espacios cerrados como las escuelas.

Un alto funcionario de salud pública dijo que Estados Unidos “está fallando” en el manejo de la pandemia de covid-19, en momentos en que el país registra los niveles más altos de contagios en seis meses.

"Nunca deberíamos haber llegado al lugar en que estamos", dijo Francis Collins, director de los Institutos Nacionales de Salud, en "This Week" que se emite por ABC. "Sí, estamos fallando".

El aumento de la presencia de la variante delta del virus, altamente transmisible, generó que el total de casos nuevos diarios llegara a 118.000, su nivel más alto desde febrero, las muertes aumentaran 89% en las últimas dos semanas, y los hospitales infantiles en estados como Florida se vieran "abrumados" a medida que los jóvenes son cada vez más afectados, consignó AFP.

Si bien los temores sobre la variante delta han provocado un crecimiento de las tasas de vacunación, millones de personas, especialmente en áreas de mayoría conservadora, siguen siendo escépticas a pesar de informes científicos que confirman la seguridad de las vacunas.

COVID- 19 | La mitad de los nuevos casos en Estados Unidos están vinculados a la variante delta

"No estaríamos en el lugar en el que estamos con este aumento de la delta si hubiéramos sido más efectivos en vacunar a todos", afirmó Collins. "Ahora estamos pagando un precio terrible", dijo.

Anthony Fauci destacó en declaraciones a NBC la posible aprobación final de vacunas clave por parte de la Administración de Drogas y Alimentos federal este mes. Pero los menores de 12 años aún no son elegibles para las vacunas, y Collins dijo que la cantidad de niños hospitalizados con covid está ahora en un máximo histórico de 1.450. Además, advirtió que si los niños que regresan a la escuela de manera presencial no están obligados a usar mascarillas "este virus se propagará más ampliamente".

Los Centros para el Control de Enfermedades tuitearon el domingo que incluso los niños asintomáticos pueden transmitir el coronavirus y defendieron el uso de barbijos de niños de más de 2 años "en entornos cerrados, incluidas las escuelas".

Children can spread #COVID19, even when they have mild symptoms or no symptoms at all. Due to the recent surge caused by the Delta variant, children 2 years or older should wear masks in public indoor settings, including schools. Learn more: https://t.co/tt49zOn1hf. pic.twitter.com/6XJwjbRMkB