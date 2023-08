El periodista Andrea Giambruno, pareja de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, abrió una fuerte polémica en su país al referirse a una serie de impactantes casos de violencia sexual y asegurar a las mujeres que "si evitan emborracharte" evitan también "al lobo".

"Si vas a bailar, tienes todo el derecho a emborracharte -no debe haber ningún tipo de malentendido-. Pero si evitas emborracharte y perder el conocimiento, tal vez evites también incurrir en ciertos problemas" porque "sino el lobo corre el riesgo de encontrarte", declaró Giambruno.

Giambruno, periodista del canal de televisión Rete 4, dijo esto durante un programa que hablaba de dos recientes casos de violaciones. Más tarde, dijo que sus comentarios fueron sacados de contexto para crear una controversia "surrealista" y recordó que él mismo se había referido a los autores de los abusos sexuales como "bestias" y había definido los hechos como "abominables".

"No dije que los hombres sean libres de violar a mujeres borrachas", dijo al diario Il Corriere della Sera. "Algunos políticos se aprovechan de un titular falso y piden mi suspensión, pero ¿por qué motivo? ¿Por haber dicho a los jóvenes que no consumieran drogas?" cuestionó.

Andrea Giambruno

Giorgia Meloni

Críticas de partidos opositores

La práctica totalidad de los partidos políticos condenaron las declaraciones, en particular el progresista Partido Demócrata (PD), el mayor de la oposición, que las calificó de "repugnantes y ofensivas", y del populista Movimiento 5 Estrellas (M5S), que las consideró "inaceptables y vergonzosas".

"No pueden evitar culpar a las mujeres. La violencia siempre es culpa suya. Ahora nos lo explica también Giambruno", aseguró Cecilia D'Elia, senadora del opositor Partido Democrático y vicepresidenta de la comisión de investigación sobre feminicidio.

"Le digo a Giambruno que se debe educar a los niños para que muestren respeto, en lugar de enseñar a las niñas a ser cuidadosas. Enséñeles (a los hombres) el valor del consentimiento, en lugar de que las niñas sean cautelosas", dijo D'Elia.

El diputado Alessandro Zan, por su parte pidió a Meloni que le explique a su compañero que "culpar a las víctimas, sobre todo en directo por televisión, es una práctica bárbara y perversa".

Los comentarios de Giambruno son una "representación plástica de una cultura machista y retrógrada que constituye el caldo de cultivo de los comportamientos violentos, de los abusos que tantas mujeres sufren cada día", indicó un comunicado del M5S, cuya vicepresidenta en la Cámara de Diputados, Vittoria Baldino, pidió que "la dirección de Mediaset se distancie inmediatamente de esta inquietante declaración".

"El compañero de la presidenta Meloni debe estudiar un poco antes de hablar, visto su papel y su oficio", dijo Luana Zanella, de Alianza Verdes-Izquierda, mientras que para la centrista Raffaella Paita, coordinadora nacional de Italia Viva, se trata de palabras "muy graves" porque "cierta superficialidad contribuye a convertir a la víctima en culpable".

Giambruno, de 41 años, es pareja de Giordia Meloni desde hace ocho años y el padre de su hija de siete años. "No tenemos las mismas ideas", dijo ella en una entrevista en 2018 en la que lo describió como "uno de los pocos hombres en el mundo capaz de no sufrir por tener una mujer fuerte a su lado".

"Tenemos divergencias sobre algunas cuestiones éticas, como el suicidio asistido", explicó Giambruno, quien vive una semana al mes en Milán, donde se encuentran los estudios de Mediaset, el imperio mediático de Silvio Berlusconi para el que trabaja.

La pareja no está casada. "Nos ayudamos mutuamente para cuidar a Giggi cuando está aquí", aclaró Meloni, que no ve contradicción entre su lema "Dios, patria, familia" y el hecho de no estar casada. "He oído esta tontería muchas veces. Si no estás casada, no puedes defender la familia basada en el matrimonio. Es como decir si eres joven no puedes preocuparte de los problemas de los ancianos", cuenta en su autobiografía.

Meloni no se pronunció sobre la situación, pero viajará esta semana a Caivano, una localidad napolitana con graves problemas de criminalidad y abandono, después de que dos primas de 13 años fueran violadas por seis adolescentes.

