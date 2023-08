Polémica en Alabama por la posible ejecución de un preso con un controvertido método de asfixia

El estado de Alabama en Estados Unidos podría aplicar un nuevo método de ejecución para prisioneros, que priva de oxígeno a los condenados a pena de muerte. El controversial procedimiento generó múltiples rechazos por la poca información que se tiene al respecto y por considerarlo un hecho de "experimentación" en humanos.

El fiscal general Steve Marshall pidió a la Corte Suprema del estado que permita que el condenado a muerte Kenneth Eugene Smith, de 58 años, sea el primero en ser ejecutado con ese método luego de que el asesino, encarcelado en 1996 por su participación en un complot de asesinato a sueldo, pidiera ser ejecutado por hipoxia de nitrógeno.

Si bien debía ser ejecutado en noviembre del año pasado, Smith se había opuesto a recibir la inyección letal y solicitó ese otro método de ejecución, consignó AP. El método está autorizado en tres estados: Alabama, Oklahoma y Mississippi, pero aún no se ha utilizado en ningún caso.

Dudas y cuestionamientos al método de ejecución con nitrógeno que podría aplicar Alabama

Los condenados a muerte como Smith se verían obligados a respirar nitrógeno puro, privandolos así de oxígeno hasta su muerte. El nitrógeno constituye el 78 por ciento del aire que inhalamos y es inofensivo cuando se combina con oxígeno.

Según los informes, es probable que los prisioneros sean inmovilizados y posiblemente sedados, antes de ser sometidos al gas y perder el conocimiento. Sin embargo, el método ha provocado muchos debates, ya que quienes defienden los derechos humanos lo comparan con la experimentación humana, aunque quienes están a favor señalan que sería indoloro.

Lo cierto es que los detalles sobre el protocolo no son claros y los expertos han sugerido que podrían surgir numerosos problemas en la sala al momento de la ejecución. Los riesgos sugieren que un recluso podría tener que usar una máscara ajustada sobre su rostro para garantizar el éxito del procedimiento.

Pero aún no está claro cuándo se les aplicaría esto o qué otras restricciones podrían usarse, y hasta qué punto resistirán algunos prisioneros condenados a muerte. Tampoco está claro qué pasaría si el recluso contuviera la respiración o si la máscara no estuviera lo suficientemente ajustada.

Robert Dunham, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro, dijo a Oklahoma Watch: "¿Cómo se puede garantizar que el nitrógeno no se escape o que el oxígeno no entre? Esos son todos los tipos de cosas que tendrán que abordar. No es como un procedimiento médico con un paciente que coopera".

Uno de los riesgos es que los prisioneros enfrenten una muerte larga si el gas nitrógeno se diluye, lo que retrasa la pérdida del conocimiento y prolonga sus momentos finales.

Si bien quienes apoyan el método dicen que el gas es mucho más fácil de conseguir que otras drogas más complejas utilizadas para inyecciones letales, Alabama y otros estados han tenido dificultades para encontrar empresas farmacéuticas dispuestas a suministrarles medicamentos para utilizarlos en las ejecuciones.

El fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, ha calificado la hipoxia del nitrógeno como "el método más seguro, mejor y más eficaz disponible".

En tanto, Equal Justice Initiative, un grupo contra la pena de muerte, dijo que el estado "no está en posición de experimentar" con métodos de ejecución. La organización señaló que Alabama tiene un historial de "ejecuciones e intentos de ejecución fallidos y defectuosos" y que "experimentar con un método nunca antes utilizado es una idea terrible".

"Ningún estado ha ejecutado a una persona utilizando hipoxia nitrogenada y Alabama no está en posición de experimentar con un método que no se ha probado y no ha sido utilizado para ejecutar a alguien", dijo Angie Setzer, abogada de Equal Justice Initiative.

