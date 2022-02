Fijan fecha de juicio a Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro extraditado a Estados Unidos

La Justicia norteamericana fijó este miércoles un cronograma con las principales fechas del proceso de juicio contra Alex Saab, el diplomático del gobierno de Venezuela que es sindicado como presunto testaferro de Nicolás Maduro. Acusado de corrupción y lavado de activos, el empresario espera una decisión favorable de una Corte de Apelaciones a la que le pidió que se anule el caso.

En las últimas horas, Saab participó de una audiencia presencial en uno de los Juzgados Federales de Miami, Estados Unidos, adonde llegó con uniforme anaranjado de detenido y se mantuvo en silencio. Allí, el juez Robert Scola señaló que la idea es que el juicio en su contra arranque este mismo año.

En esa línea, fijó como fecha de inicio la semana del 11 de octubre próximo, mientras en paralelo avanza la investigación preparatoria. Para ello, el magistrado también puso otras dos fechas clave de cara al proceso judicial: el 10 de junio y el 4 de octubre.

Ex jefe de espías de Chávez habló de países financiados por Venezuela y recordó el caso de Antonini Wilson

En primer lugar, el juez quiere que se lleve a cabo una audiencia con Saab y sus representantes legales presentes para notificarlo del estado del proceso judicial en su contra. Es que espera que para ese entonces esté resuelto un planteo del acusado para que se cierre la causa en su contra, algo que está en manos de una Corte de Apelaciones de jerarquía superior. De ahí que las fechas son, al momento, provisorias.

Sin embargo, el magistrado dispuso que si el planteo llegase a ser rechazado, el camino al juicio estará liberado, por lo que a principios de octubre se convocará a las partes para que indiquen si están en condiciones jurídicas de avanzar con el proceso de juzgamiento.

El caso Saab estalló a mediados del año pasado cuando el empresario ligado a Maduro fue detenido en Cabo Verde y fue detenido por orden de Estados Unidos. La Justicia y el gobierno de ese país lo acusan de lavado de activos y de presuntas maniobras de corrupción en el marco del programa estatal de alimentos subsidiados conocido como "Clap". De acuerdo a la denuncia inicial del Departamento de Justicia norteamericano, las millonarias cifras producto de las maniobras ilícitas ascenderían a los 350 millones de dólares.

Sorpresa en el Caso Saab y su impacto a Maduro

Cuando el gobierno norteamericano ejecutó sus pretensiones sobre el empresario sospechado, el impacto político en Caracas fue notorio. Más aún, Maduro acusó públicamente a Estados Unidos de haber "secuestrado" a Saab, que formalmente es representante diplomático del Palacio de Miraflores y recientemente era negociador en representación del gobierno con la oposición en México.

Mientras tanto, el juez de Miami reveló una información que generó sorpresa: Saab fue reclutado de manera secreta por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. A través de un documento explicó que cumplía funciones como informante y de ahí que compartió información sobre los sobornos que pagó a funcionarios venezolanos.

De acuerdo a la información de Clarín, para acceder a un acuerdo con Estados Unidos, el sindicado testaferro de Maduro renunció a casi 10 millones de dólares de su fortuna.

Estados Unidos busca que avancen las investigaciones contra "El Pollo" Carvajal y Alex Saab. Maduro, preocupado.

Maduro viene de expresar públicamente que "el gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Saab, miembro de la Comisión de Diálogo de México, le metió una puñalada mortal a esa negociación. Secuestró a Alex Saab y nosotros en protesta nos fuimos. Por ahora estamos indignados y protestando, enfrentando la injusticia", dijo Maduro días atrás.

Quienes analizan de cerca la cuestión sostienen que se trata de palabras que dejan al descubierto un supuesto temor del régimen chavista en general y del propio Maduro en particular ante la posibilidad de que el sindicado testaferro declare y devele información que podría poner en jaque al Gobierno.

Por lo pronto, la situación de Saab depende de la Justicia norteamericana y hasta el momento no ha hecho declaraciones. Su estrategia, por el momento, depende del fallo de la instancia superior. Cuanto podría pesar en eso la novedad de que fue ayudante de la DEA en su situación legal es una de las dudas del momento.

Casos que golpean a Maduro y salpican a los Kirchner

El caso de Saab no es el único que mantiene preocupado al régimen de Maduro en Venezuela. Es que en el escenario también aparece otro nombre clave: Hugo "El Pollo" Carvajal.

A diferencia del supuesto testaferro, Carvajal rompió el silencio en las últimas semanas y dijo que había un esquema de reparto de fondos y financiación desde el gobierno venezolano a las campañas de fuerzas políticas de izquierda en Latinoamérica. Ese punto salpica de lleno en la familia Kirchner.

"Mientras fui director de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Venezuela, recibí una gran cantidad de reportes señalando que este financiamiento internacional estaba ocurriendo. Ejemplos concretos, son: Néstor Kirchner en Argentina; Evo Morales en Bolivia; Lula Da Silva en Brasil (...). Todos estos fueron reseñados como receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano", confesó semanas atrás.

La extradición a EE.UU. del empresario Alex Saab pone nervioso a Nicolás Maduro

Como reflejó PERFIL en artículos anteriores, Carvajal, que está detenido en España, afirmó que antes de la valija de Antonini Wilson, hubo otros 20 envíos a la Argentina con dinero ilegal.

Por el momento, Carvajal continúa en España y su defensa busca recurrir a todas las instancias posibles para evitar la extradición a Estados Unidos. Ahí lo acusan de presunto tráfico de drogas, blanqueo de capitales y colaboración con la guerrilla colombiana.

“No sabe nada Argentina que hasta detenidos hubo y se incautaron 800 mil dólares por una mala coordinación con el aeropuerto”, dijo Carvajal al referirse a la detención del empresario venezolano Antonini Wilson, ocurrida en 2007. Agregó que esos fondos eran para la campaña presidencial de Cristina Kirchner en ese año.

Sin embargo, en Argentina no hubo hasta el momento declaraciones del entorno de la ex familia presidencial acerca del episodio. De todos modos, la expectativa está puesta en si se logra comprobar o desacreditar la declaración del ex jefe de espías venezolano.