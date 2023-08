Este lunes, India confirmó que el misterioso objeto metálico que había caído recientemente en una playa de Australia Occidental pertenecía a uno de sus cohetes. En concreto, se trata de una cúpula de metal que apareció a mediados de julio en la playa de Green Head, a unos 250 kilómetros al norte de Perth.

La aparición del curioso objeto generó muchas especulaciones sobre su origen y fue el ingeniero Sreedhara Panicker Somanath, jefe de la agencia espacial de la India, quien dialogó con la BBC y le puso fin al misterio tras afirmar que se trata de una pieza perteneciente de uno de sus Cohetes de Lanzamiento de Satélites Polar (PSLV).

Por su parte, la Agencia Espacial Australiana (ASA) especuló recientemente con que la pieza hallada en la playa "muy probablemente" se trataba de la tercera etapa de un PSLV, cohete que la India utiliza para lanzar sus satélites al espacio. Cabe aclarar que, por lo general, se planifica que los desechos de los lanzamientos caigan en los océanos para evitar daños a personas o propiedades.

En lo que respecta al destino que tendrá la cúpula metálica, el ingeniero indio informó que Australia debe decidir qué hacer con la cúpula hallada en la playa. Aunque la Oficina de Asuntos del Espacio Ultraterrestre de la ONU manifieste que los países están obligados a devolver a sus propietarios todo objeto espacial "extranjero" que encuentren.

De esta manera, la ASA explicó que, en principio, está trabajando con la agencia espacial india para "determinar los próximos pasos, incluido el análisis de las obligaciones bajo los tratados espaciales de las Naciones Unidas".

Video | El cohete Starship de SpaceX explotó en el aire durante su primer vuelo de prueba

Asimismo, Alice Gorman, arqueóloga espacial y profesora asociada de la Universidad Flinders de Australia, detalló en diálogo con la BBC que hay muchas razones por las que un país desearía recuperar los desechos de sus lanzamientos, incluyendo el análisis de la misión.

No obstante, en este caso en particular no habría un beneficio para India en recuperar la pieza hallada en la costa australiana, mientras que Australia Occidental comunicó que estaría contenta en caso de conservarla.

En este contexto, el primer ministro australiano, Roger Cook, declaró a la prensa local que el objeto metálico podría almacenarse en el museo estatal al lado de los desechos de la estación espacial Skylab de la NASA, la cual fue descubierta en 1979.

Por el momento, hasta que se defina qué hacer con él, la ASA almacenará el objeto. Sobre este no se tiene demasiada información, no se conoce con claridad en qué misión se utilizó ni cuánto tiempo pasó debajo del agua hasta llegar a la costa, aunque se cree, por la presencia de percebes, que habrían pasado varios meses.

De todas formas, esta no es la primera vez que caen desechos espaciales en Australia. Sin ir más lejos, el año pasado, un fragmento de una de las misiones de Space X, la compañía de Elon Musk, aterrizó en un campo en el estado de Nueva Gales del Sur.

