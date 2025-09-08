Francia en crisis: el Parlamento destituyó al primer ministro François Bayrou y exigen la renuncia del presidente Emmanuel Macron

El parlamento francés destituyó al primer ministro François Bayrou este lunes 8 de septiembre, en una votación de confianza que terminó con 364 votos en contra y 194 a favor. Esto hace que el presidente Emmanuel Macron deba encontrar un nuevo jefe de Gobierno.

Bayrou se había presentado para defender su plan presupuestario 2026, que implicaba un recorte exhaustivo de 44.000 millones de euros, pero terminó perdiendo su cargo. Frente a lo ocurrido, les dijo a los diputados: “Ustedes pueden derrocar al Gobierno, pero no pueden borrar la realidad. La realidad seguirá siendo inexorable. El gasto continuará aumentando y la carga de la deuda, ya insoportable, se volverá más pesada y costosa”.

En su último discurso ante la Asamblea Nacional, el ahora exprimer ministro había señalado que sabía el peligro que corría al enfrentarse a un voto de confianza frente a una Legislatura mayoritariamente hostil a sus propuestas: “El mayor riesgo era no tomar uno... La sumisión a la deuda es como la sumisión a través de la fuerza militar. Dominados por las armas, o dominados por nuestros acreedores: en ambos casos, perdemos nuestra libertad”.

“François Bayrou continuó en su discurso negándose a ver la realidad: no la de la deuda (todo el mundo está de acuerdo en que es importante) sino la de su aislamiento, su incapacidad para discutir y escuchar las críticas que se le hacen”, dijo el diputado socialista Arthur Delaporte.

Por su parte, Sacha Houlié, legislador por "Place Publique", remarcó: “François Bayrou, que nunca quiso renunciar a los 44.000 millones de euros en ahorros, se condenó a sí mismo desde el comienzo. Por eso, lo que le está pasando está condenado a volver a pasar si el presidente elige a un primer ministro sin mandato para seguir en la tributación del capital, en la tributación de las rentas más altas o en las multinacionales. El compromiso fiscal es la clave para lograr un acuerdo sobre un presupuesto”.

El cuarto primer ministro de Macron presentaría su renuncia al presidente este martes 9 de septiembre, aclararon integrantes de su entorno. Su decisión de realizar recortes masivos, que incluían quitar dos días feriados, había provocado una gran tensión en la sociedad francesa, tensión que no se diluyó con su caída, porque el próximo miércoles 10 habrá protestas viralizadas en las redes sociales con la frase “bloqueemos todo”, a lo que se suma una huelga para el 18 de septiembre convocada por los sindicatos.

François Bayrou

Qué puede hacer Emmanuel Macron tras la caída de François Bayrou

En un escenario cada vez más complejo, con la oposición unida en su contra y protestas sociales en las calles, Macron tiene que tomar decisiones drásticas para poder seguir adelante. En primer lugar, la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, le exige que convoque a elecciones legislativas anticipadas (aunque ella no podrá ser candidata al estar condenada a inhabilitación por malversación de fondos públicos). “Un gran país como Francia no puede vivir con un Gobierno de papel, especialmente en un mundo atormentado y peligroso”, afirmó la referente política.

De acuerdo a las encuestas, esta votación, de realizarse, dividiría a la Asamblea en tres partes bien definidas: izquierda, centroderecha y ultraderecha, con un aumento del poder de Le Pen y una pérdida considerable de influencia de Macron.

Marine Le Pen

Macron también puede elegir un nuevo primer ministro que debería resolver los diferentes reclamos de la oposición. La semana pasada, el presidente había sugerido que podría sumar al socialismo a su Gobierno, y el candidato sería Olivier Faure.

Gabriel Attal, exprimer ministro y actual diputado oficialista, sugirió establecer un pacto entre los diferentes partidos durante el próximo año y medio para que Macron pueda terminar su mandato en paz, pero remarcó como condición indispensable que “el presidente debe demostrar que está dispuesto a compartir el poder”.

El mayor problema es que el Gobierno tiene grandes inconvenientes económicos: al finalizar el primer trimestre de 2025, la deuda pública era de 3.346 billones de euros. Bayrou había propuesto realizar un ajuste de 44.000 millones de euros (aproximadamente 51.000 millones de dólares) en el gasto público para 2026.

El próximo viernes, la agencia Fitch daría su nueva calificación sobre la deuda soberana de Francia. En marzo ya le había dicho que la degradaría si no conseguía bajarla y, además, había pronosticado un déficit del 5,6% para el próximo año, superior al objetivo gubernamental del 4,6%.

El presidente descartó presentar su renuncia, pero, de acuerdo a una encuesta realizada por Odoxa-Backbone, un 64% de los franceses aprobaría esa decisión, y la izquierda más radical ya lo está pidiendo, como quedó demostrado en el tuit que escribió en su cuenta oficial de X el líder de "Francia Insumisa", Jean-Luc Mélenchon: “Bayrou cayó. Macron ahora está en primera línea frente al pueblo. Él también debe irse”.

Por otra parte, el expresidente Nicolas Sarkozy expresó: "Nunca pediré la dimisión del jefe de Estado. No debemos, ni podemos, equiparar a un primer ministro designado con un presidente elegido por el pueblo francés"

