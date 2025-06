La vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, se desmarcó este sábado del escándalo de corrupción que sacude al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) por el llamado “caso Koldo”, al calificar de “golfos” y “corruptos” a los implicados en la trama de coimas, uso de fondos públicos para prostitución y contratos irregulares durante la pandemia. “Me avergüenza su deleznable forma de actuar”, sentenció la también líder de Sumar, en un encendido discurso durante el cierre del XIII Congreso Confederal de Comisiones Obreras (CCOO), celebrado en Madrid.

“Sentimos indignación con lo que estamos viviendo en nuestro país”, afirmó Díaz, integrante del partido Sumar con el que llegó al Gobierno de Pedro Sánchez en España. “Pensamos la política como una forma de cambiarle la vida a la gente y no de cambiar nuestra vida. Por esta razón, sí, me avergüenzo. Y me avergüenza más, si cabe, los comportamientos de golfos, de señores corruptos y su deleznable forma de actuar”, sostuvo.

La investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, conocida como “caso Koldo”, revela con audios que ex altos funcionarios del Partido Socialista Obrero Español protagonizaron una trama de corrupción que repartió al menos 620 mil euros en coimas. Además, aparecieron "dinerillos" en los chats, que son referencias explícitas a encuentros con prostitutas, pagados con fondos públicos presuntamente.

Las conversaciones se dan entre José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, Movilidad de España, su asesor Koldo García, y Santos Cerdán León, secretario de organización del PSOE hasta que estalló el escándalo.

Díaz arremetió contra los protagonistas del escándalo: "A nosotras compañeras, no pueden mirarnos a los ojos, no serían capaces de sostenernos la mirada, a ningún militante de todo el país de comisiones obreras, no serían capaces de mirarlos a los ojos".

También le dejó un mensaje para Unai Sordo, que en ese mismo acto fue reelegido como secretario general de CCOO. "Querido Unai, siento indignación porque vuestro secretario general, al igual que la patronal, igual que Pepe Álvarez, cuando nos estábamos matando en el ministerio de Trabajo para salvar las empresas y a los trabajadores, ahí al lado había gente, golfos que estaban robando. Mientras nosotras firmábamos y trabajábamos en la mesa de diálogo social y subíamos el salario mínimo, sin rubor estaban robando, acordaban mordidas al lado del ministerio de Trabajo".

"No somos todas iguales, la corrupción cero sí existe", insistió Yolanda Díaz y exigió que "caiga sobre ellos todo el peso de la ley". "Es una obligación acabar con la corrupción. La izquierda en nuestro país no roba, nos lo han enseñado en casa. El problema está en el PP y en el PSOE", subrayó Díaz e instó a "acabar de una vez con una forma de gobernar de dos partidos".

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, afirmó que el Gobierno de Sánchez "ya ha muerto" y la duda es saber "cuándo se concretará el final".

"Lo conocido en España en los últimos días no deja ya lugar a dudas. El ciclo de Pedro Sánchez ha terminado. La única duda es ya meramente temporal. ¿Cuándo se concretará el final? El Gobierno ya ha muerto. Y no sólo el Gobierno, es todo un ciclo político el que llega a su fin. La etapa en la que el PSOE ha podido presentarse con la ayuda de la progresía mediática como una alternativa a la corrupción del Partido Popular y como una fuerza de progreso, todo ese proceso ha terminado", aseguró Belarra este sábado en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos.

"En Podemos sabemos muy bien que el papel del PSOE en la última década ha sido poner un freno permanente a todos y cada uno de los avances que la ciudadanía de este país había pedido repetidamente en las urnas. Todos los avances han sido a pesar del PSOE, nunca con ellos", señaló.

Finalmento, expresó: "Las lagunas sobre este caso son insoportables y hacen un daño irreparable a la democracia española. No hay mayor fuente de desafección política, mayor fuente de abstención y mayor alfombra roja a la derecha y a la extrema derecha que este gobierno. Como suele decir Pablo Echenique, las políticas de Pedro Sánchez son en este momento disolvente progresista".

