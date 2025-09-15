lunes 15 de septiembre de 2025
ALARMA EN ESPAÑA

Hombre detenido en la Gran Vía de Madrid tras amenazar con explotar bombonas de butano

La Policía redujo al hombre que se atrincheró en un tercer piso de la Gran Vía y que había amenazado con provocar una explosión con butano.

Amenaza en Gran Vía Madrid 15092025
Una persona amenaza con hacer explotar dos bombonas de butano en la Calle Montera muy cerca de la Gran Vía en Madrid. | Redes Sociales

La Policía y los servicios de emergencia detuvieron este lunes a un hombre que se había atrincherado en un edificio de la céntrica Gran Vía de Madrid, donde amenazaba con explotar varias bombonas de butano.
El arresto se produjo poco después de que las autoridades recibieran el aviso y desplegaran un fuerte operativo, con presencia de negociadores, coches policiales y ambulancias.

Cortes y medidas de seguridad

Por precaución, la boca de metro más cercana al edificio fue cerrada, aunque el servicio en la línea continuó funcionando con normalidad.
El suceso también obligó a cortar la Red de San Luis a su paso por la Gran Vía desde poco después de las 17.00 horas, lo que impidió el tránsito por la acera de los números impares y la calle Montera.

La explosión de un bar dejó decenas de heridos en España

En el lugar intervinieron una decena de vehículos de la Policía Municipal, unidades del SAMUR y patrulleros de la Policía Nacional. Testigos compartieron imágenes del despliegue en redes sociales, mientras el ambiente en la zona se mantuvo bajo tensión.

Amenaza en Gran Vía Madrid 15092025

Este episodio ocurre pocas horas después de la explosión registrada en un bar del distrito Puente de Vallecas, que dejó un saldo de un muerto y 25 heridos, lo que incrementó la alerta en la capital española.

