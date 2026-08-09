Irán nombró al ideólogo del atentado a la AMIA al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional

Irán designó a Mohsen Rezaei, uno de los funcionarios iraníes señalados por la Justicia argentina por su presunta responsabilidad en el atentado contra la AMIA, como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, uno de los principales organismos de seguridad del país.

El nombramiento fue anunciado este domingo por la oficina del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, y se produjo luego de la renuncia de Mohammad Baqer Zolghadr, quien dejó el cargo después de apenas unos meses. Rezaei, de 71 años, fue comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución entre 1981 y 1997 y actualmente es uno de los hombres de mayor experiencia militar dentro del régimen iraní.

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El nuevo funcionario tiene una alerta roja de Interpol a pedido de la Justicia argentina por su presunta participación en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. El ataque dejó 85 muertos y cientos de heridos y continúa siendo investigado por la Justicia argentina.

Quién es Mohsen Rezaei, el funcionario iraní acusado por el atentado a la AMIA

Rezaei estuvo al frente de los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar e ideológico de la República Islámica de Irán, durante buena parte de la década de 1980 y hasta 1997. También ocupó distintos cargos de relevancia dentro del sistema político iraní y durante años fue secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia.

En marzo había sido designado asesor militar del líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y ahora quedó al frente del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. El organismo es presidido por el mandatario iraní y tiene entre sus funciones definir las principales políticas de seguridad y defensa del país.

Su designación adquiere una particular relevancia para la Argentina por su situación judicial. Rezaei es uno de los ciudadanos iraníes sobre los que pesa un pedido de captura internacional en relación con el atentado a la AMIA.

Según consta en la base de datos de Interpol, la orden de captura internacional lo vincula con delitos de homicidio calificado, agravado por odio racial o religioso y por haber sido utilizado como medio para generar un peligro común, además de lesiones y daños.

La Justicia argentina sostiene que Rezaei formó parte de la estructura iraní involucrada en la planificación del ataque. Su nombre aparece entre los funcionarios iraníes para los que la Argentina reclamó órdenes de captura internacional por su presunta responsabilidad en el atentado.

También fue vinculado con el atentado a la Embajada de Israel

Rezaei también fue señalado en relación con el atentado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en marzo de 1992. El ataque provocó 22 muertos y 242 heridos.

Una de las acusaciones surgió a partir del testimonio de su hijo, Ahmad Rezaei, quien desertó de Irán y pidió asilo en Estados Unidos en 1998. En ese contexto, vinculó a su padre con el atentado contra la sede diplomática israelí.

El cambio en el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán

La llegada de Rezaei al organismo se produjo luego de la renuncia de Zolghadr. El subdirector de Comunicaciones e Información de la oficina presidencial, Mehdi Tabatabaei, anunció en X que el presidente Pezeshkian aceptó la renuncia y designó al excomandante de los Guardianes de la Revolución como su reemplazante.

La salida de Zolghadr había generado versiones contradictorias en los últimos días. El propio Pezeshkian había reconocido que existían “diferencias” que el gobierno intentaba resolver, aunque algunos medios iraníes habían negado inicialmente que el funcionario fuera a dejar su puesto.

En paralelo, el líder supremo Mojtaba Jamenei emitió un decreto en el que agradeció a Zolghadr por su gestión y posteriormente lo nombró como su asesor político.

La importancia del nuevo cargo

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional es uno de los principales órganos de decisión de Irán en materia de seguridad. Su secretario es designado por el presidente y debe ser elegido entre los representantes del líder supremo que integran el organismo.

Con la designación de Rezaei, uno de los funcionarios iraníes requeridos por la Justicia argentina por el atentado a la AMIA vuelve a ocupar un cargo central dentro de la estructura de poder de Teherán.

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El nombramiento se produce además en un contexto de fuerte tensión regional y mientras Irán mantiene una confrontación abierta con Israel y Estados Unidos.

En julio, Rezaei había declarado que el estrecho de Ormuz tenía para Irán una importancia incluso mayor que las “bombas atómicas”, en referencia al estratégico paso marítimo por el que circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo.

LB/HB/AF