Israel presentó su plan para la posguerra en Gaza después del fin de los combates

El ministro de Defensa de Israel presentó públicamente por primera vez propuestas para la posguerra en Gaza, donde funcionarios locales reportaron ayer decenas de muertos en las últimas 24 horas en los incesantes bombardeos israelíes.

El plan de Yoav Gallant, comunicado a los medios a última hora del jueves, recomienda que ni Israel ni Hamas gobiernen el estrecho territorio palestino, y rechaza que se establezcan allí asentamientos judíos. Se trata de un plan preliminar, aún no adoptado por el gabinete de guerra israelí.

Sus líneas generales se dieron a conocer en vísperas del cuarto viaje del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken a la región desde el sangriento ataque terrorista del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel el 7 de octubre, que dejó 1.140 muertos y desencadenó la guerra.

El futuro del territorio palestino está en el centro de las preocupaciones de la comunidad internacional, en medio de crecientes llamados para un alto el fuego. Según Hamas, que gobierna Gaza desde 2007, las operaciones militares israelíes han dejado en casi tres meses 22.600 muertos, muchos de ellos mujeres y niños. Además, gran parte del territorio ha quedado reducido a escombros y la ONU teme una crisis humanitaria con cientos de miles de personas desplazadas que lidian con el hambre y las enfermedades. Los bombardeos continuaron durante la noche en las zonas de Khan Yunis y Rafah, en el sur de la Franja, así como en partes del centro de Gaza.

El ejército israelí señaló que sus tropas “golpearon más de cien objetivos” en Gaza incluidas posiciones militares, puntos de lanzamiento de cohetes y depósitos de armas.

El Ministerio de Salud del enclave reportó 162 muertos en las últimas 24 horas.

Ni Hamas ni Israel. Según el plan de Gallant, la guerra continuará hasta que Israel haya desmantelado las “capacidades militares y de gobierno” de Hamas, al que prometió “aniquilar”, y liberado a los 132 rehenes que siguen en manos del grupo. Se estima que al menos 24 de los 250 prisioneros de Hamas murieron.

Una vez que Israel logre sus objetivos –para lo que no hay un calendario establecido– “comités civiles” palestinos comenzarán a asumir el control del territorio. “Hamas no gobernará Gaza, e Israel no gobernará a los civiles de Gaza”, aseguró Gallant, al presentar su plan a la prensa.

“Los habitantes de Gaza son palestinos. En consecuencia, entidades palestinas se encargarán (de la gestión) a condición de que no haya ninguna acción hostil o amenaza contra el Estado de Israel”, agregó.

Las condiciones de vida de los 2,4 millones de gazatíes son más que precarias, y Naciones Unidas calcula que hay 1,9 millones de desplazados. Imágenes de canales internacionales muestran a familias enteras que, buscan ponerse a salvo de los combates, llegando a la ciudad fronteriza de Rafah en automóviles sobrecargados y a pie.

Medidas inmediatas de ayuda. Blinken aterrizó ayer en Estambul, la primera parada de su gira, en la que tiene previsto discutir con los dirigentes israelíes “medidas inmediatas para aumentar sustancialmente la ayuda humanitaria a Gaza”, adelantó el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Además de Turquía y Grecia, Blinken viajará a Israel, a Cisjordania y a cinco países árabes.

El líder del brazo político de Hamas, Ismail Haniye, dijo esperar que la gira de Blinken, por Oriente Próximo sirva para poner fin de una vez a la agresión israelí sobre Gaza y el resto de territorios palestinos.

“Esperamos que Blinken haya aprendido las lecciones de los últimos tres meses, y de los errores de Washington al apoyar la ocupación”, dijo Haniye. Expresó también su deseo de que los líderes de los países árabes donde está previsto que Blinken haga escala confirmen a Blinken que la estabilidad de la región pasa por la cuestión de la causa palestina.

“Miles de masacres y una destrucción terrible no pueden lograr la seguridad o la estabilidad, a menos que nuestro pueblo obtenga su libertad y su Estado independiente”, remarcó.

El temor a una conflagración regional se incrementó esta semana después de la muerte del número dos de Hamas, Saleh al Aruri, en un ataque con misil en en el sur de Beirut, un bastión del partido Hezbollah, atribuido a Israel. El movimiento chiíta apoyado por Irán desde el inicio del conflicto libra escaramuzas con las tropas israelíes en la frontera sur del Líbano.

El jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, aseguró ayer que sus combatientes iban a “responder” en el “campo de batalla” al ataque.