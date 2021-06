Israel atacó por aire objetivos militares de Hamás en la Franja de Gaza tras el lanzamiento de globos incendiarios hacia el sur del país. El ataque, ocurrido en la madrugada de este miércoles 16 de junio, rompió con los 25 días de tregua acordados desde mayo, aunque el movimiento islamista palestino optó por no responder para evitar una nueva escalada de tensión. Sin embargo, una mujer palestina fue asesinada en Cisjordania por el ejército israelí.

Soldados israelíes mataron hoy en Cisjordania a una mujer palestina a la que acusan de intentar atropellar y apuñalar a varios militares en esa zona ocupada, según informó el ejército de Israel. Este hecho se dio en medio de un clima de creciente tensión y una masiva marcha de la extrema derecha en Jerusalén con consignas anti-palestinas.

"Una agresora llegó en su automóvil e intentó arrollar a varios soldados. Salió del vehículo con un cuchillo en la mano (...) los soldados respondieron disparando", informaron fuentes del ejército israelí citadas por la agencia de noticias AFP.

El Ministerio de Salud de Palestina confirmó la muerte de la mujer, ocurrida en la localidad de Hizma, en Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel.

Según la agencia palestina de noticias Maan, la mujer, identificada como Mai Jaled Yussef Afana, de 29 años, fue disparada "con el pretexto de que intentaba llevar a cabo una operación de apuñalamiento".

Aviones de combate israelíes atacaron anoche posiciones de la organización islamista Hamas en la Franja de Gaza, en respuesta a globos incendiarios lanzados desde ese territorio, en las primeras hostilidades entre Israel y Hamas desde el alto el fuego de mayo.

Los ataques aéreos tuvieron como objetivo las posiciones militares de Hamas que albergaban operativos en Khan Yunis y la ciudad de Gaza, de acuerdo con un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según el diario israelí Haaretz.

