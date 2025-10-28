Evan Thompson, director del servicio meteorológico de Jamaica, advirtió que “no hay infraestructura que pueda resistir una categoría 5”. El centro del huracán Melissa se ubicó a unos 205 kilómetros al sur suroeste de Kingston, capital de Jamaica.El Ministerio de Salud y Bienestar de la isla informó la muerte de tres habitantes, mientras se encontraban haciendo tareas preventivas antes de la tormenta.

Se reportaron deslizamientos de Tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía en los minutos previos a la llegada del temible ciclón que está azotando la región del caribe. Más de 52.000 clientes en Jamaica sufrieron cortes de electricidad durante el último día a medida que el huracán Melissa se acerca a la isla, según el Servicio Público de Jamaica (JPS).

Alerta máxima en Jamaica: el huracán Melissa alcanza categoría 5 con vientos de 280 km/h y amenaza con inundaciones devastadoras

El ministro de Agua y Medio Ambiente de Jamaica, Matthew Samuda, precisó que hay más de 50 generadores disponibles para desplegar después de la tormenta, pero solicitó a los ciudadanos que “aparten agua limpia y la usen con moderación”.

Huracán Melissa, categoría 5

De acuerdo al último informe del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos divulgado a las 3 de la madrugada del martes hora argentina, el huracán Melissa registra vientos máximos sostenidos de 280 kilómetros por hora y clasificado por la escala de Saffir-Simpson como “categoría 5”.

A través de la cuenta oficial de la cartera en la red social X, el Ministerio de Salud y Bienestar de Jamaica realizó un llamado a sus pobladores: “Instamos al público a extremar las precauciones: actividades como trepar techos, asegurar sacos de arena o talar árboles pueden parecer manejables, pero incluso pequeños errores durante condiciones de huracán pueden provocar lesiones graves o la muerte”.

¿Cuándo un huracán es clasificado como categoría 5 por la Escala Saffir-Simpson?

La Escala Saffir-Simpson ubica los huracanes categoría 5 en la cúspide de los niveles de alerta y alcanzan esta gravedad cuando sus vientos superan los 252 kilómetros por hora. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) alertó que “estos sistemas pueden provocar daños catastróficos”. El huracán Melissa podría afectar a 1,5 millones de personas sólo en Jamaica.

El huracán Melissa será uno de los ciclones más fuertes del Atlántico en tocar tierra, y puede transformar Jamaica en los próximos años y provocar un desastre humanitario. Jamaica nunca ha sido azotada por un huracán de categoría 5. Una agencia de la ONU describió a Melissa como la “tormenta del siglo”

Huracán Melissa

En este sentido, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja aseguró que el impacto del tifón será “masivo”.

Cuba, República Dominicana, Bahamas y Haíti en “estado de alerta” por el huracán Melissa

Las provincias de Granma, Santiago de Cuba. Guantánamo y Holguín se encuentran bajó alerta por el probable impacto del huracán Melissa. Se espera que la impactante tormenta toque tierra durante la jornada de este martes.

Las autoridades de Cuba ya han evacuado a más de 600 mil personas antes la choque inminente sobre su país. Se esperan hasta 51 centímetros de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa. La tormenta ya ha provocado siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

