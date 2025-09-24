Jimmy Kimmel regresó a la televisión luego de que su programa fuera levantado tras realizar unos polémicos chistes y comentarios sobre el asesinato del referente de extrema derecha Charlie Kirk. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había festejado el levantamiento del programa y ahora le advirtió a la cadena ABC, señal que lo transmite, que podría haber consecuencias en su contra.

"No sé quién tuvo unas 48 horas más raras, si yo o el director ejecutivo de Tylenol", ironizó al comienzo de su programa de regreso este martes por la noche. Se refería a las declaraciones del presidente estadounidense en las que vinculó el riesgo de autismo con el consumo de paracetamol, el principio activo del Tylenol, durante el embarazo.

El regreso del programa "Jimmy Kimmel Live" se produjo luego de que los televidentes junto a varias figuras de la cultura y el entretenimiento en Estados Unidos protestaran contra la cadena televisiva por su decisión de levantarlo "indefinidamente", pidiendo que se la dejara sin efecto.

El conductor abrió nuevamente el ciclo de entrevistas nocturno este martes con un compilado de clips en los que se veía la reacción de diferentes medios de comunicación ante el levantamiento del programa y luego se lo mostraba a él junto a su anfitrión y a su compañero, Guillermo Rodríguez, disfrazados uno de tigre y otro de una banana.

Luego de comenzar con su monólogo, el conductor le agradeció a las figuras del espectáculo y el entretenimiento que salieron a apoyarlo públicamente, incluyendo a Stephen Colbert, John Oliver, Conan O’Brien, James Corden, Jay Leno, Howard Stern y David Letterman.

"Quizás, sobre todo, quiero agradecer a quienes no apoyan mi programa ni mis creencias, pero aun así apoyan mi derecho a compartirlas", sostuvo Kimmel en referencia a los estadounidenses de derecha y mencionó como ejemplo a Ben Shapiro, Clay Travis, Candace Owens, Mitch McConnell y Rand Paul.

En su monólogo, añadió: "Aunque no estoy de acuerdo con muchas de esas personas en la mayoría de los temas, e incluso algunas de las cosas que dicen me dan ganas de vomitar, fueron muy valientes al hablar en contra de esta administración. Lo hicieron y merecen crédito por ello".

"Nunca fue mi intención restarle importancia al asesinato de un joven. No creo que haya nada gracioso en ello", señaló luego en referencia a la polémica que derivó en el levantamiento del programa por decisión de la cadena ABC el pasado 15 de septiembre.

Donald Trump rindió homenaje a Charlie Kirk en un estadio repleto y calificó a su asesino como “un monstruo radicalizado”

En este sentido, añadió: "Tampoco fue mi intención culpar a ningún grupo específico por las acciones, se trataba de una persona profundamente perturbada. Eso era realmente lo contrario de lo que intentaba transmitir, pero a algunos les pareció inoportuno o poco claro, o quizás ambas cosas, y para quienes creen que sí señalé a alguien, entiendo por qué están molestos".

"Si la situación hubiera sido al revés, es muy probable que yo hubiera sentido lo mismo. No creo que el asesino que disparó a Charlie Kirk represente a nadie, era una persona enferma que creía que la violencia era la solución, y no lo es. Este programa no es importante, lo importante es que podamos vivir en un país que nos permita tener un programa como este", concluyó.

La reacción de Donald Trump ante el regreso de Jimmy Kimmel: "Que se pudra"

"Que se pudra en su mal rating", lanzó el presidente estadounidense, Donald Trump, a través de Truth Social ante el regreso de Jimmy Kimmel a la programación de ABC y agregó: "No puedo creer que ABC Fake News le haya devuelto el trabajo. ¡La Casa Blanca fue informada por ABC de que su programa estaba cancelado!".

En su descargo, el mandatario norteamericano agregó: "Algo pasó entre entonces y ahora porque su audiencia se FUE, y su 'talento' nunca estuvo allí. ¿Por qué querrían traer de vuelta a alguien que lo hace tan mal, que no es gracioso y que pone a la cadena en peligro transmitiendo un 99% de basura demócrata positiva?".

"Creo que vamos a poner a prueba a ABC con esto. Veamos cómo nos va. La última vez que fui contra ellos, me dieron US$16.000.000. Esta parece aún más lucrativa", advirtió luego, en una amenaza con realizar un juicio contra la cadena televisiva propiedad de Disney, luego de vincular el regreso del conductor con el Partido Demócrata.

