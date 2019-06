Kim Jong-un habría ejecutado a un militar disidente arrojándolo a las pirañas

El líder norcoreano, Kim Jong-un, habría ejecutado a un general de su Ejército acusado de planear un golpe de Estado arrojándolo a una piscina repleta de pirañas dentro de la Residencia Ryongsong, en Pyongyang, informó el Daily Star. Según ese reporte, al general le cortaron los brazos y el torso con cuchillos antes de ser arrojado al tanque, que estaba lleno de cientos de pirañas importadas de Brasil. Sin embargo, no está claro si el general fue asesinado por el pez carnívoro, murió a causa de sus heridas anteriores o se ahogó.

The Daily Star afirmó que el líder norcoreano podría haberse inspirado en la película de James Bond de 1965 'You Only Live Twice' para perseguir el método de ejecución espantoso. Un miembro de la Inteligencia del Reino Unido dijo a Daily Star: "El uso de la piraña es el clásico Kim. Se trata de usar el miedo y el terror como una herramienta política. Si el uso de pirañas es o no una forma eficiente de matar a alguien, no le molestará. Quiere que todos sepan, incluidos sus más confiables ayudantes, que corren el riesgo de sufrir una muerte muy desagradable si sospecha que son traidores". Kim "ha ejecutado a miembros de su propia familia y a altos funcionarios del gobierno por no aplaudir lo suficiente durante uno de sus discursos", recordó.

Otros métodos de ejecución adoptados por Kim incluyen arrestar a presuntos traidores con un arma antitanque, quemar a los prisioneros con lanzallamas o entregarlos a perros hambrientos. Desde que sucedió a su padre, Kim Jong-il como dictador de Corea del Norte, se cree que Kim mató a 16 asesores principales y en las últimas semanas hubo rumores de que condenó a muerte a su funcionario Kim Hyok Chol.

El enviado especial de Corea del Norte para Estados Unidos y quien -según el diario Chosun Ilbo de Corea del Sur- fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento por "traicionar al líder supremo" después de "ser ganado por Estados Unidos" durante las negociaciones previas a la cumbre de Kim con Donald Trump. Se dice que, además, bajo las órdenes de Kim se ejecutó a un jefe del ejército, al director general del Banco Central de Corea del Norte y a los embajadores en Cuba y Malasia.

D.S.