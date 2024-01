La directora de El País, Pepa Bueno tras despedir a Fernando Savater: "Tuve claro que era el final. Suerte y hasta siempre"

Pepa Bueno, directora de El País, comunicó a los lectores que el filósofo y columnista Fernando Savater fue despedido y su columna no aparecerá en las páginas del diario este sábado. La decisión se fundamenta en las críticas dirigidas contra el periódico en su último libro, "Carne Gobernada", lo cual marca "el final del trayecto". De este modo, Bueno le desea suerte y se despide de él con un "hasta siempre".

En la newsletter que la directora de El País envía cada viernes a sus suscriptores, se pronunció sobre la decisión de despedir al filósofo. En su opinión, "era evidente desde hace tiempo que nuestro autor no estaba a gusto en el periódico" pero "nunca vino a comentarlo".

Por su parte, Savater en su libro "Carne Gobernada" y durante entrevistas en diversos medios de comunicación el pasado lunes, Fernando Savater expresó críticas hacia El País, donde había escrito durante 47 años, en "términos intolerables de desprecio hacia El País, su credibilidad, su dirección, sus periodistas y sus colaboradores", destaca la directora del periódico.

"Tuve claro que era el final del trayecto", señala Pepa Bueno. Posteriormente, se produjo una llamada personal a Savater y se le entregó una nota escrita que concluía con las palabras: "Muchas gracias por el camino recorrido hasta aquí, mucha suerte y hasta siempre".

Pepa Bueno admite que las columnas del autor generaron "gran controversia" entre los lectores y los responsables del diario a lo largo del tiempo. No obstante, "lo defendí porque me preocupa una sociedad que pierde tolerancia a la discrepancia, incluida la que nos provoca dolor o rechazo".

No obstante, "las columnas de opinión no son espacios arrendados de por vida en un periódico", señala a sus lectores, confirmando así que Fernando Savater no será nuevamente colaborador en el diario El País.

Qué dijo Fernando Savater sobre El País

En su libro "Carne Gobernada", Savater escribió: "Los primeros años mi periódico conservó su línea socialdemócrata habitual, apoyando a los socialistas — recuerden: ¡aquellos socialistas!—, desconfiando algo menos de lo debido de los neocomunistas y oponiéndose aunque sin demasiada acritud a los separatistas. Pero hubo un vuelco en el partido socialista y finalmente ocurrió lo peor que le ha pasado en toda su larga y polémica historia: se encontró sometido al liderazgo caudillista de Pedro Sánchez".

Y agregó: "De ser un diario progresista, de centro izquierda, con las virtudes y defectos propios del caso, pasó a convertirse en un portavoz gubernamental y del peor Gobierno que ha tenido la democracia española desde la muerte del dictador. Eso naturalmente socavó el prestigio del periódico, que de ser el diario de referencia pasó a convertirse en un risible epítome de la prensa al servicio de la política".