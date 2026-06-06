La NASA rompió la barrera del sonido con el avión X-59 y avanza hacia los vuelos supersónicos silenciosos

La NASA anunció este viernes un importante avance en el desarrollo de la aviación del futuro: el avión experimental X-59 superó por primera vez la velocidad del sonido durante una prueba realizada en la Base de la Fuerza Aérea Edwards, en California. Según informó la agencia espacial estadounidense, la aeronave alcanzó una velocidad máxima de aproximadamente 1.147 kilómetros por hora y voló a una altitud de 43.400 pies (13.228 metros) durante una misión de 81 minutos que comenzó a las 11:08 de la mañana, hora local.

Así fue el primer vuelo del avión supersónico de la NASA

El vuelo estuvo a cargo del piloto de pruebas de la NASA, Jim “Clue” Less, y permitió evaluar el comportamiento de la aeronave tanto en velocidades subsónicas como supersónicas. Desde la agencia destacaron que este resultado representa un paso clave para el programa, que busca hacer posibles los vuelos comerciales supersónicos sin el tradicional estampido sónico.

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El X-59 forma parte del proyecto Quesst, una iniciativa destinada a desarrollar tecnologías capaces de reducir drásticamente el ruido generado cuando una aeronave supera la velocidad del sonido. Este fenómeno fue uno de los principales obstáculos que enfrentó el Concorde, el icónico avión supersónico que operó entre 1976 y 2003.

Aunque el Concorde podía superar los 2.000 kilómetros por hora y unir ciudades como Londres o París con Nueva York en apenas tres horas y media, el fuerte estruendo producido al romper la barrera del sonido llevó a numerosos países a prohibir los vuelos supersónicos sobre áreas pobladas.

La clave del X-59 está en su diseño. La aeronave posee una nariz extremadamente alargada que ocupa aproximadamente un tercio de su longitud total de 30,5 metros. Además, el motor fue ubicado en la parte superior del fuselaje y cuenta con una configuración especial que permite dispersar las ondas sonoras antes de que se compriman.

De esta manera, el avión busca reemplazar el característico estampido sónico por un ruido mucho más suave, lo que abriría la puerta a una nueva generación de vuelos comerciales más rápidos y compatibles con las regulaciones actuales.

La NASA prepara el primer vuelo experimental del avión supersónico X-59

Para medir el impacto acústico durante las pruebas, un avión F-15 de la NASA acompañó al X-59 en las cercanías. La agencia espera demostrar plenamente las capacidades supersónicas silenciosas de la aeronave antes de fin de año.

Tras este exitoso ensayo, la NASA ya apunta a nuevos desafíos. El administrador de la agencia, Jared Isaacman, adelantó que el próximo objetivo será alcanzar una velocidad de Mach 1.4, equivalente a entre 1.500 y 1.700 kilómetros por hora. Si las pruebas continúan dando resultados positivos, el X-59 podría convertirse en la base tecnológica para el regreso de los vuelos comerciales supersónicos, esta vez con menores niveles de ruido y un impacto mucho más reducido sobre las comunidades ubicadas bajo sus rutas aéreas.

CS